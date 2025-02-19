 

Генштаб ВСУ – сбиты 106 из 167 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 9 украинских БПЛА

19.02.2025, 17:25, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 167 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 106 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 56 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской, Киевской, Сумской, Черкасской и Запорожской областях. В Одессе из-за атаки один человек был ранен, несколько тысяч жителей остались без света.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 19 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 9 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Брянской области, Республики Татарстан, над акваторией Черного моря, над территорией Тульской области. В связи с атаками украинских БПЛА вводились временные ограничения в аэропортах Северной Осетии, Ижевска, Кирова, Казани, Нижнекамска, Ульяновска.

В соцсетях сообщают, что в результате атаки БПЛА возник сильный пожар на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ.


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