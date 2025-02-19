Два ножа и брошюры ИГ – в Австрии арестован 14-летний террорист
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Полиция Австрии арестовала 14-летнего подростка по подозрению в планировании теракта на вокзале Вестбанхоф в Вене, пишет агентство APA.
При обыске у подозреваемого нашли два ножа и брошюры террористической организации “Исламское государство”, пишет сайт thelocal.at.
Судя по данным МВД Австрии, юный террорист был задержан 10 февраля сотрудниками Управления государственной безопасности и борьбы с терроризмом (LSE) и оперативной группой WEGA.
Имя и дополнительные сведения задержанного не публикуются.
Напомним, что 15 февраля в австрийском городе Филлах 23-летний уроженец Сирии, соискатель политического убежища в Австрии, вооружившись ножом, убил 14-летнего подростка и ранил пять человек. Он также был сторонником ИГ.
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