Два ножа и брошюры ИГ – в Австрии арестован 14-летний террорист

Полиция Австрии арестовала 14-летнего подростка по подозрению в планировании теракта на вокзале Вестбанхоф в Вене, пишет агентство APA.

При обыске у подозреваемого нашли два ножа и брошюры террористической организации “Исламское государство”, пишет сайт thelocal.at.

Судя по данным МВД Австрии, юный террорист был задержан 10 февраля сотрудниками Управления государственной безопасности и борьбы с терроризмом (LSE) и оперативной группой WEGA.

Имя и дополнительные сведения задержанного не публикуются.

Напомним, что 15 февраля в австрийском городе Филлах 23-летний уроженец Сирии, соискатель политического убежища в Австрии, вооружившись ножом, убил 14-летнего подростка и ранил пять человек. Он также был сторонником ИГ.