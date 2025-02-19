Рэпера Канье Уэста исключили из Ку-Клукс-Клана за нацистские высказывания

В ночь с субботы на воскресенье пожарные Лос-Анджелеса тушили горящий крест на лужайке у дома Канье Уэста. Таким образом рэперу сообщили, что он больше не входит в Ку-Клукс-Клан.

В организацию «Белые конфедераты» – калифорнийское подразделение Ку-Клукс-Клана – рэпер вступил в 2015 году. С тех пор он каждый год выступал на конференциях Белого движения США, и даже получил право носить золотую цепь на белом балахоне, что подчёркивало его высокий статус в организации. Одобрительные высказывания Канье об Адольфе Гитлере давно вызывали недовольство в ККК, но чаша терпения переполнилась, когда он начал продавать футболки со свастикой.

– Тысячи членов ККК сражались с нацизмом на полях Второй мировой. Многие наши товарищи сложили головы в борьбе за то, чтобы негры могли посещать любой кинотеатр или любое кафе, а не только то, которое нацисты отвели для чёрных. Негр, который не ценит эту жертву, не может быть нашим белым братом, – говорится в пресс-релизе «Белых конфедератов».

Некоторые куклуксклановцы, однако, утверждают, что Канье выгнали вовсе не за нацизм. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа расистская организация перестала придерживаться принципов расовой инклюзии, требующих принимать темнокожих и азиатов в движение, совсем не предназначенное для них.

Теперь Канье Уэст должен сдать белый балахон и медальон Ку-Клукс-Клана. Если он этого не сделает, то подвергнется символическому заочному линчеванию на ближайшей конференции «Белых конфедератов».

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