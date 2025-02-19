Мнение: Безработные актёры и неосталинисты

«Невиновных в лагерях на самом деле не было. Мне одна бабка сказала, что у неё сосед деверя по гаражу разнылся, как у него деда ни за что расстреляли в 1937-м. Ему посоветовали сходить в паспортный стол, сделать запрос. И что же? Оказывается, дед его гитлеровским полицаем был, отряд партизан фашистам выдал. Правильно, выходит, его Иосиф Виссарионович наказал».

Примерно такие реплики я читаю в обсуждениях сталинских репрессий постоянно (пример). А вот, казалось бы, совершенно другая история. Актёр рассказывает, что рабочих мест в его профессии почти нет — выпускники вузов часами толпятся на кастингах в призрачной надежде получить хотя бы крошечную роль. Цитирую (ссылка):

Встречал знакомых, однокурсников, мы шутили, вспоминали институт. Но даже через четыре часа я так и не приблизился к заветному кабинету. Уехал. Друг остался. Простоял до часу ночи, вымотался, проголодался, но всё-таки попал на пробы. И, знаете, больше всего меня зацепили не сами очереди, а лица молодых актёров. В их глазах ещё светится надежда. Надежда, что вот-вот их заметит тот самый режиссёр и предложит роль мечты. Но реальность жестока: такие случаи единичны, а большинство так и продолжат биться головой о закрытые двери студий, подрабатывая аниматорами, таксистами и официантами.

Миллионы актёров и почти ноль рабочих мест.

Открываешь сайты актёрских агентств — активных артистов в стране миллионы. Но зачем их столько? Почему вузы продолжают ежегодно штамповать тысячи выпускников? Причина проста: деньги.

Учёба в театральном вузе — дорогое удовольствие. В моей Щепке контрактники платят порядка полумиллиона в год. Есть и дороже. Если раньше на курсе было два-три платника, то теперь открываются целые коммерческие потоки. Вопрос: кому идут эти деньги? Кто наживается на мечте людей стать артистами?

Вот сухие цифры:

В одной только Москве пять крупнейших вузов (Щука, Щепка, ВГИК, ГИТИС, МХАТ), плюс множество театральных факультетов при обычных университетах. Есть филиал Ярославского театрального училища, сотни курсов, школ, дающих «профессиональные корочки». Только в Москве ежегодно выпускается 3-5 тысяч актёров. Если учесть Питер, Новосибирск, Нижний Новгород и другие города — число доходит до 7 тысяч в год. Но где для них работа?

Театры переполнены, труппы не обновляются, бюджетов на новые постановки всё меньше. Даже если театры всей страны примут на работу 500 человек в год — куда девать остальных? В итоге — годы кастингов, отсутствие ролей, разочарование, потерянная самооценка, депрессии.

И безработные актёры, и отрицающие репрессии неосталинисты делают одну ошибку. На эмоционально нейтральном примере она выглядит так:

«Моя тётя — рыжая учительница физики, следовательно, все учителя физики в России — рыжие».

Или так:

«Дедушка принёс мне из гаража кулёк овсяного печенья. Следовательно, у него в гараже склад печенья, там всё забито мешками с овсяным печеньем от пола до потолка».

К примеру, у поступающих в театральные вузы логика такая:

«Я смотрю сериалы и фильмы, читаю светскую хронику про знаменитых актёров, про их славу, их богатство и их поклонников, про их встречи с политиками и миллиардерами. Надо и мне тоже стать актёром, чтобы жить именно такой жизнью».

Ошибка в том, что гараж у дедушки занят не овсяным печеньем, а ржавым кадиллаком 1976 года, который дедушка купил в состоянии хлама 15 лет назад и до сих чинит по выходным «для души». Также в гараже у дедушки есть гаечные ключи, запчасти от «Волги», старая газонокосилка, остатки керамической плитки и тому подобное скучное барахло. Овсяное печенье для внучки тоже есть, но его даже не мешок. Для печенья выделена отдельная коробка на полке, там лежат пять пакетов по полкило.

Так и с актёрами. На 100’000 начинающих актёров 1 актёр станет известным, ещё 20 актёров будут популярны в узком кругу. 1000 актёров получат возможность работать обычную скучную работу за обычную скучную зарплату. Остальные 99’000 новичков ударятся о кирпичную стену бедности и безразличия, причём чем усерднее они будут пытаться преуспеть, тем больше на их лицах профессия оставит ссадин и синяков. Однако всё это будет происходить где-то там, за кадром, в гараже у дедушки. На виду же будет колонка «Светская хроника» с сайта «Женщина.ру»: «эффектная актриса А, актёр Б с тростью и счастливая чета актёров В посмотрели детектив “Чёрный бархат”».

То же самое с неосталинистами. Они читают или слышат историю про расстрелянного — зачастую, вымышленную или сильно искажённую — которую им легко прокомментировать словами «расстреляли за дело». Из единичных историй они делают вывод «всех репрессированных репрессировали справедливо». Вывод очевидно неверен — как логически, так и фактически — однако у него есть твёрдое основание: горячее желание неосталинистов думать, будто их кумир, Иосиф Виссарионович, невиновных не расстреливал.

Как показывает опыт, спорить и с теми, и с другими, бесполезно. Одни страстно мечтают стать известными актёрами, тиктокерами или рэперами, поэтому отмахиваются от неприятных для них цифр. У других вся картина мира выстроена вокруг «твёрдой руки», которая должна «навести порядок в стране», чтобы наказать тех, кого неосталинисты считают своими обидчиками, а самих неосталинистов — накормить и вознаградить. Массовые расстрелы случайных людей и массовая гибель репрессированных от голода — факты болезненные и некрасивые, они могли бы разбить неосталинистам сладкую для них картину мира в осколки. Поэтому неосталинисты твёрдо свою картину мира защищают: «да не было никаких репрессий, ты в архив сходи, твой дед бандеровцем был».

И, да, что касается архивов. Я в архивах ФСБ был, дела на родственников запрашивал, приговоры по 58-й статье смотрел и листал. Там всё очевидно — сажали действительно невиновных, никаких «бандеровцев», «японских шпионов» и «простых уголовников» не было: обычные русские люди, которым не повезло оказаться в плохое время в плохом месте. Для тех, кто предпочитает логику и цифры, могу сослаться в качестве железного доказательства на Польскую операцию НКВД: в ходе операции коммунисты расстреляли 100 тысяч советских граждан, хотя военные архивы Польши давно рассекречены, и там значится, что у поляков было меньше 1 тысячи завербованных вообще во всех странах мира вместе взятых (ссылка).

Тем, кому по душе личные свидетельства, вот, пожалуйста, читатели моего блога делятся историями своих родственников или рассказывают, что видели в архивах собственными глазами. Например (ссылка):

a_hramov. В своё время лично держал в руках протокол ОСО, которым 65-ти летний человек был осуждён на 7 лет лагерей за антисоветскую агитацию — работал кладовщиком, к нему приезжали из магазинов, просили выдать пряжу. Он говорил: “Нет пряжи”. Написали донос: “Иванов антисоветски утверждает, что в СССР нет пряжи”. Семь лет. Жаль не отксерил, тогда и в голову не приходило, что кто-то спорить будет.

А вот ещё, оттуда же, очень показательное. Для тех, кто убеждён, будто у него-то никаких репрессированных родственников нет:

vlek46. Была такая графа в анкете. При оформлении загранпаспорта я написал: “ни я, ни мои родственники судимы не были”. Меня вызвали в особый отдел и рассказали, что дед в 1937 был репрессирован на основании доноса односельчан, ГУЛАГ, умер через год, был реабилитирован посмертно, вроде шили дело о связи с Польшей. Для села странновато, прямо скажем, заинтересовали, надо будет глянуть дело.