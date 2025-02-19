 

CBS News – США заморозили рассмотрение заявлений от мигрантов из Украины и Латинской Америки

19.02.2025, 12:30, Новости дня
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Администрация президента США Дональда Трампа “на неопределенный срок” приостановила рассмотрение иммигрантских заявлений от граждан стран Латинской Америки и Украины, которым разрешили въехать в страну при администрации Джо Байдена, передает телеканал CBS News, ссылаясь на двух американских чиновников.

Согласно указанному источнику, рассмотрение заявлений приостановили из-за “опасений, связанных с мошенничеством и национальной безопасностью”. Так эта причина описана в меморандуме исполняющего обязанности главы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Эндрю Дэвидсона, пишет CBS News.

Три программы, которые ввел Байден, позволили сотням тысяч иностранцев легально прибыть в страну по иммиграционному закону Parole. Речь, в частности, идет о программе United for Ukraine, созданной для предоставления убежища украинцам, которые бежали от российского вторжения. До инаугурации Трампа по этой программе в США прибыли около 240 тысяч украинцев. По еще одной программе в страну въехали 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Третья программа позволяла гражданам Колумбии, Эквадора и стран Центральной Америки приезжать в США вместе с родственниками и ожидать выдачи семейной грин-карты, отмечает “Медиазона”.

Поскольку въехавшие по этим программам в США люди получили лишь временные разрешения на работу и защиту от депортации (обычно они действуют в течение двух дет), многие подали заявления на другие иммиграционные льготы, подчеркивает CBS News. Однако согласно внутреннему распоряжению USCIS, американские чиновники больше не смогут рассматривать никакие заявки от мигрантов, прибывших в страну по целевым программам Байдена.


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