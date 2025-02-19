На Ставрополье занялись созданием многоразовых диабетических нано-тестов

Фото: СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) будут разработаны тест-полоски многократного использования с нанокомпозитной основой, предназначенные для больных с диагнозом сахарного диабета — работы в этом направлении уже начались.

Весьма перспективный проект, получивший грант РНФ, подразумевает создание и последующий массовый выпуск надежных, точных, долговечных и при этом доступных датчиков, способных неоднократно измерять концентрацию глюкозы.

Сейчас диабетиками в основном используются глюкометры с расходными тест-полосками. Однако сами полоски имеют достаточно высокую цену, а также присутствует проблема с точностью таких тестов.

Фото: СКФУ

Ключевой задачей специалистов СКФУ станет получение пленки из нанокомпозита, сохраняющей свои изначальные свойства даже после нескольких химических реакций крови и используемых реагентов. Причем анализируя данные мониторинга, в СКФУ предположили, что методика, построенная на заборе у человека 2-5 мкл крови, будет наиболее точной.

На первом этапе ставропольские ученые займутся изучением оптических свойств, структуры, а также элементного состава создаваемой тест-полоски. Затем, на втором этапе, они приступят к разработке метода выполнения «сканирующего» слоя на поверхности токопроводящей подложки, который можно будет применять при неоднократных измерениях уровня сахара.Источник — СКФУ