 

Скотт Риттер станет новым послом США в России

19.02.2025, 11:33, Разное
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Администрация президента Дональда Трампа объявила о назначении Скотта Риттера новым послом США в Российской Федерации.

Риттер – бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке и известный комментатор по вопросам международной политики, займёт пустующий пост главного дипломата США в Москве. Трамп лично прокомментировал назначение, заявив, что Риттер – «единственный настоящий эксперт по России в Соединённых Штатах».

– Он знает Россию лучше, чем кто-либо другой, возможно, даже лучше, чем сами русские, – заявил президент в аккаунте в соцсети Truth Social. Кроме того, с него снимуют все обвинения в педофилии.

Назначение Риттера приветствовали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в качестве ответной дружеской меры президент Путин может назначить своим представителем в Вашингтоне Владимира Познера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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