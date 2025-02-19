Наушники с шумоподавлением нарушают нормальную работу мозга

В мире, наполненном звуками, все больше людей используют наушники с функцией подавления шумов для избегания акустического хаоса. Однако медики опасаются, что блокирование окружающего звукового фона на постоянной основе может привести к негативным последствиям для мозга. У людей все чаще наблюдается расстройство слуховой обработки (APD). Это болезненное состояние, при котором у человека возникают затруднения с интерпретацией звуков, даже если физиологически органы слуха совершенно здоровы. APD может быть связано с травмами головного мозга, отитами и нейродивергенцией — а также может возникать у молодых людей без явных факторов риска из-за бесконтрольного использования наушников с функцией шумоподавления.

Так, у 25-летней девушки Софи, которая привыкла пользоваться такими наушниками до пяти часов в день, развилось стойкое расстройство, и она начала испытывать сложности с пониманием речи. Клэр Бентон, эксперт в области аудиологии, полагает, что изоляция в тишине в критический период развития головного мозга может тормозить созревание необходимых слуховых способностей. В нескольких клиниках отметили увеличение числа обращений представителей молодого поколения с жалобами на слух, но без выраженных физических проблем.

Проблема, скорее всего, заключается в том, что их мозг не справляется с обработкой фоновых шумов. То есть если слушать только подкасты и музыку в полной тишине, то мозг может забыть, как отключаться от незначительных фоновых шумов. Специалисты видят решение проблемы в соблюдении баланса. Для молодых людей важно, чтобы их уши регулярно слышали естественную звуковую среду, а не только звуки музыки из наушников.Источник — BBC