Японца, бросившего взрывное устройство в сторону премьер-министра, приговорили к 10 годам тюрьмы

25-летний Рюдзи Кимура, бросивший в 2023 году самодельное взрывное устройство в занимавшего на тот момент пост премьер-министра Японии Фумио Кисиду, приговорен к 10 годам тюрьмы, передает агентство Kyodo.

Окружной суд Вакаямы признал Кимуру виновным в покушении на убийство, а также в четырех других преступлениях, связанных с законами о взрывчатых веществах и оружии. Прокуратура запрашивала для него 15 лет тюремного заключения.

Суд постановил, что Кимура осознавал, что его нападение могло привести к гибели Кисиды или находящихся рядом с ним людей. Подсудимый утверждал, что не собирался убивать премьера, а выразить протест по поводу несовершенства избирательной системы Японии.

15 апреля 2023 года рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма прогремел взрыв. Никто не пострадал. Человека, бросившего самодельное взрывное устройство, задержали. У него изъяли нож и предмет, вероятно, являвшийся вторым взрывным устройством.

Нападение было совершено, когда Фумио Кисида готовился к публичному выступлению после осмотра рыболовецкого порта Саигасаки.