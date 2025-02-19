 

Визовый отдел посольства США в Москве начнёт принимать карты «МИР»

19.02.2025, 9:33, Разное
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Как известно, на встрече в Саудовской Аравии 18 февраля главы внешнеполитических ведомств России и США достигли соглашений о возобновлении работы дипломатических представительств в полном объёме. Поскольку процесс возвращения платёжных систем VISA и MasterCard в Россию только начался, решено, что американское диппредставительство начнёт принимать карты «МИР» для оплаты виз.

«Да, «МИР» будут принимать, – подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. – Так проще на текущем этапе возобновить приём безналичных платежей… Насколько я понимаю, нашу систему они за неделю максимум подключить могут, это самый быстрый вариант».

Российская сторона в ближайшие дни направит специалистов, чтобы помочь американской стороне настроить приём платежей. Для выполнения задачи им потребуется временный доступ к компьютерным сетям посольства и Госдепартамента, после чего, как утверждают в компании-операторе, «всё станет очень хорошо».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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