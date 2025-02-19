Количество выявленных поддельных банкнот в Ярославской области сократилось на четверть ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Количество выявленных поддельных банкнот в Ярославской области сократилось на четверть

19.02.2025, 9:09, Новости
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В 2024 году в банковской системе Ярославской области было обнаружено 55 поддельных банкнот. Это более чем на четверть меньше по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего в прошлом году фиксировались поддельные банкноты номиналом 1000 рублей (25 штук), а также 5000 рублей (22 штуки). Также было выявлено 4 фальшивки номиналом 2000 рублей, две поддельные сторублевые банкноты и одна пятисотрублевая. Кроме этого, обнаружена одна фальшивка номиналом 100 долларов США.

Количество подделок устойчиво снижается как в Ярославской области, так и России в целом. Если в 2022 году на миллион банкнот приходилось 4 фальшивки, то в 2023 году – две, а в 2024 году – всего одна. В банковской системе страны было выявлено 8240 поддельных российских банкнот и монет, а также порядка 1900 фальшивых банкнот иностранных государств (93 процента из них – доллары США).

Каждый человек может в любое время и любым удобным способом познакомиться с внешним видом банкноты и их признаках подлинности на официальном сайте Банка России. Также разработано мобильное приложение «Банкноты Банка России», где подробно описаны и указаны места расположения и способы обнаружения всех защитных признаков современных банкнот.


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