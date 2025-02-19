Мнение «аналитика»: О важном в переговорах… Кто поднял белый флаг?

Каждый театрал знает, что «если в первом акте на стене появилось ружьё, то хотя бы в последнем акте оно непременно должно выстрелить». И сейчас, когда весь мир с придыханием следит за разворачивающейся драмой «Умиротворение Путина», уже можно констатировать точно. На сцене появился белый флаг.

Причём у всех на виду.

Вот он, прямо за спиной у французского президента Эмманюэля Макрона, спешно собравшего политиков #ЕС на саммит хрен-пойми-чего сразу после Мюнхена-2025, где между Америкой и Европой впервые с конца Второй мировой наметился раскол. Да, больше «стилистический», чем идейный и политический, но всё же. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс чётко дал понять, что прежде «нерушимая дружба» дала трещину из-за отхода европейцев от базовых принципов демократии и превращения Европейского союза во «второй Советский». А поэтому левацкая, социал-демократическая и капитал-бюрократическая Европа должна либо перестроиться, либо остаться со своими проблемами один на один. В том числе с «русским медведем» и с «украинским кризисом».

В состоянии ли ЕС + Великобритания с этим справиться без помощи #США?

Ответ на этот вопрос и пытались найти люди, собравшиеся в Елисейском дворце.

Сборище, к слову, получилось весьма интересным. С одной стороны, в «саммите Макрона» участвовали главы всех крупнейших европейских экономик, и это вроде бы образовывало «контрольный пакет» ЕС. Но с другой все решения должны бы приниматься на основе консенсуса, а большинство стран-участниц Евросоюза в Париж не приехали (или не были приглашены). Так, не было прибалтийских лимитрофов, Север Европы представляла Дания, Восток — Польша, а Юг — Испания с Италией. Причём без полномочий от делегирующих стран. Также не нашлось места за столом для нынешней главы евродипломатии Каи Каллас, хотя вопрос внешних связей вроде бы её, а не главы Евросовета Антониу Кошты. Ещё менее понятно присутствие генсека #НАТО Марка Рютте, ведь мандата говорить от имени всего Альянса у него явно не было. Ну и роль итальянки Джорджи Мелони, которая по духу скорее близка к «новым правым» Америки и к нынешней команде Дональда Трампа, вызывает вопросы. Уж не трамповский соглядатай ли она?

Как бы то ни было, это нерепрезентативная и разношерстная тусовка закончилась… ничем. Украинское предложение создать в Европе собственную «сильную армию» на основе ВСУ было отвергнуто, причём устами польского премьера Дональда Туска. Но и каких-то иных идей, кроме как ещё раз попробовать «уговорить» Дональда Трампа на компромисс, не появилось. Европейские #финансы поют романсы, экономики балансируют на грани острого кризиса, #промышленность стонет от высоких энерготарифов, а запасы в европейских арсеналах опустели ещё два года назад. Тут уже не до полноценной военной и бюджетной помощи Украине. Самим бы выжить…

Вот и появился на виду у зрителей белый флаг. Пока — в стойке.

Но как скоро Европа его поднимет и пойдёт покаянно молить заокеанского босса сменить гнев на милость?

Вымолит прощение-то?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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