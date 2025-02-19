Рупор кремлевской пропаганды: Рой БПЛА это уже настоящее

Рой БПЛА это уже настоящее

Концерн "Калашников" на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби демонстрирует широкую линейку вооружений — от малогабаритной модификации автомата АК-15 до зенитного ракетного комплекса "Крона". Особое место на экспозиции занимают беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы. Глава концерна Алан Лушников в интервью ТАСС рассказал об особенностях оборонных изделий и о том, почему на них стоит смотреть шире

— Алан Валерьевич, на этой выставке концерн, как мы видим, представляет много новинок, особенно в области беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих боеприпасов. Что бы вы выделили особо?

— Если вы спрашиваете о принципиально новых изделиях, то это в первую очередь новейшие комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами (УББ) "Куб-2Э" малого и среднего классов. Эти УББ маневренны и оснащены оптико-электронными системами, благодаря чему операторы наводят боеприпасы на цели даже при изменении последними своего местоположения. Очень хорошо показывают себя в зоне проведения СВО.

Однако я хотел бы обратить ваше внимание не на конкретные изделия. Гораздо более важным мне представляется то, что "Калашников" в сжатые сроки разработал и запустил в производство довольно широкую линейку БПЛА и УББ, которая предлагает заказчикам не просто отдельные, пусть и весьма эффективные изделия, но комплексные решения.

Собственно, я, как разработчик и производитель, считаю, что предложить такое решение гораздо важнее, чем просто поставить разные изделия: заказчик не должен додумывать, он должен получить готовое эффективное и именно комплексное решение!

— Какое именно?

— Например, у нас есть очень эффективный, подчеркну — гражданский — многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Скат-350М". Он предназначен для разведки местности и сопровождения наземных поисково-спасательных операций. То есть по сути это разведчик. И это гражданское изделие уже довольно продолжительное время эффективно используется нашими подразделениями в зоне СВО.

"Скат" выявляет цель и определяет ее координаты. Оператор вводит заданные координаты и направляет на поражение цели один из наших управляемых барражирующих боеприпасов. Если цель стационарная, то по ней возможно применение "Куб-Э" или "Куб-10Э". Если цель движущаяся или квазистационарная, то оператор запускает "Куб-2Э" малого или среднего класса. "Скат-350М" не только выполняет целеуказание, но и осуществляет объективный контроль поражения цели. Вот вам пример очень хорошего комплексного решения.

— Это — решение с БПЛА "Скат". А другие?

— Те же самые УББ семейства "Куб" могут работать в тандеме и с нашим беспилотным разведчиком "Гранат-4Э": он так же, как и "Скат-350М", способен направлять "Кубы" точно на цель. Однако если "Скат-350М" является электрическим БПЛА и может находиться в воздухе до четырех часов, то "Гранат-4Э" с двигателем внутреннего сгорания может находиться в воздухе более продолжительное время.

— А коптеры "Голиаф" и "Каракурт"?

— Это — БПЛА коптерного типа, но и их мы предлагаем в комплексе с также беспилотной системой подъема аппаратуры "Квазимачта". Такое решение, на наш взгляд, идеально подойдет для надежной охраны стационарных объектов.

"Квазимачта" поднимается в одной точке на высоту до 140 м и может наблюдать за периметром удаленностью до 5 км круглосуточно, так как ее питание производится по кабелю. При обнаружении проникновения в охраняемую зону "Квазимачта" фиксирует нарушение, после чего оператор передает команду и оперативная группа направляется на поиск и обезвреживание нарушителя.

Группа выдвигается на поиск нарушителя с индивидуальными средствами разведки — коптерами "Голиаф" или "Каракурт".

— Концерн представляет на выставке еще одно изделие — комплекс "Куб-СМ". Как он вписывается в эту линейку?

— "Куб-СМ" — это для нас принципиально новое изделие, разведывательно-ударный комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами. По сути, заказчик получает услугу "все включено": и разведка, и поражение, и объективный контроль, и корректировка. Есть у комплекса несколько особенностей. В его состав входят как управляемые боеприпасы (УБ) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК, всего 14 штук), так и разведчик-ретранслятор на базе беспилотного летательного аппарата в ТПК (всего 2 штуки). Оба вида летательных аппаратов стартуют поочередно из пусковой установки, размещенной в боевой бронированной машине. Взлет беспилотников — газодинамический из ТПК.

Фактически речь идет о роевом применении УБ. Поэтому это решение будет востребовано заказчиками для применения в масштабных операциях, когда речь идет не о единичных целях, а, например, о колонне бронетехники.

До конца 2025 года планируется изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний.

https://tass.ru/interviews/23145037 – цинк

Собственно, уже не первый год пишу, что в будущем важнейшую роль будут играть БПЛА роевого типа запускаемые пакетом и способные обмениваться полетной информацией между собой с последующим автоматическим наведением на цель.

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Источник: Colonel Cassad

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