Мнение: Над всей Испанией безоблачное небо

Ситуация с переговорами России, США и Украины в Эр-Рияде складывается довольно забавная. Начать с того, что Украины в Саудовской Аравии вообще не было, были лишь переговоры России и США, Украина то ли не явилась, то ли ее не позвали. В принципе, звучит обескураживающе, поскольку речь как бы шла, как-никак, об итогах замирения все же украинских и российских войск – кто кому уступает и кто в каком месте встает на прикол; поэтому не совсем понятно, о каком замирении может идти речь при отсуствии одной из сторон противостояния. О чем тогда можно “договариваться”?

Собственно, ни о каких “итогах” переговоров с американцами речи и не было – при том, что сами переговоры шли вроде бы аж 4,5 часа. Это при участии таких асов международной дипломатии, как Лавров, Захарова и Ушаков. Эти самые доки во всех завихрениях международной политики должны были с полпинка найти все самые заковыристые решения всех проблем. Правда, мы же знаем, что русская дипломатия не имеет ни права голоса, ни инициативы, ни готовности определять повестку дня; на деле, как все знают, обычно российские “дипломаты” даже не знают, какие именно позиции они должны отстаивать, поскольку их могут всегда изменить в любую сторону. Они “асы” именно в том смысле, что готовы “отстаивать позицию своей страны”, не зная, что это за позиция. Безусловно, это непросто. Но тут, видимо, и за 4 часа “отстоять” ничего не удалось.

С другой стороны, очевидно, что и сам Трамп тоже не знает, какие “позиции” отстаивать, поскольку для того, чтобы добиться от РФ каких-то уступок, надо иметь что-то, с помощью чего выжать из РФ какие-то уступки. С этим у Трампа очевидно тоже швах, потому что выбивать уступки силой Трамп умеет не больше, чем Байден. Если же сил давления на яйца у Трампа нет – то с каких позиций он будет что-то выжимать из Путина? Получается, что ни с каких – то есть переговоры неизбежно зайдут в тупик. Что, по всей видимости, и произошло в Эр-Рияде.

Складывается впечатление, что весь блицкриг Трампа против Путина естественным образом заходит в тупик. Это при том, что, похоже, у Трампа не хватает не только средств давления на Путина, но и, похоже, средств давления на Украину – которая все больше взбрыкивает и проявляет свой норов (так, Зеленский неожиданно даже отказался подписать с Трампом некий “договор” с передачей США от Украины украинских запасов ценных редкоземельных металлов).. Неожиданный взбрык – хотя похоже, что уж Украину-то Трамп уже считал у себя в кармане.

Честно говоря, уже вообще непонятно, на чем вообще будут все эти люди договариваться. Мы все думали по извечной наивности публики, что у Трампа есть под рукой какие-то “неизвестные козыри”, о которых ничего не знают “обычные люди” типа нас, но сами-то американцы, конечно, держат своими мозолистыми руками обе тяжущиеся стороны за яйца и гарантируют их покорность; на деле же, однако, похоже, никаких “скрытых козырей” ни у кого на руках нет, и американцы на самом деле чужие на этом празднике жизни – такие же, как и Европа, как Германия, как Англия… Воюют в этом деле одни ВСУ с РФ – как и на протяжении всех последних 3 лет. В этом смысле ничего не меняется – хотя пиару и воплей, конечно, добавилось.

Что ж, все похоже пока на грандиозный блеф.