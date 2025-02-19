Мнение «аналитика»: О лузере дня… Финал немного предсказуем?

Как сказал по схожему поводу предыдущий госсекретарь США Энтони Блинкен, «если вас нет за столом переговоров, значит вы лежите на переговорном столе». И серьёзные люди решают вашу судьбу без вашего участия.

От осознания этой горькой правды у номинального украинского президента Владимира Зеленского приключилась истерика. Он… топнул ножкой и отказался ехать в Саудовскую Аравию, где только что прошли торги российской и американской делегаций по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Частью которых стал «украинский #кризис».

К огромному разочарованию Владимира Зеленского, его за этот стол не только не позвали вопреки закулисным интригам, но и впредь звать не собираются. А на все демарши украинского надоеды Дональд Трамп высказался вполне конкретно, по деловому:

— Эй, парень, у тебя было три года, чтобы закончить этот дурацкий конфликт, который ты же и начал, хотя даже не должен был начинать. Ты три года назад мог сесть за стол переговоров и заключить сделку. И города Украины были бы целыми, люди бы были живы, а страна сохранила бы почти все территории. Но ты этого не сделал, так что пеняй на себя!

Грубо, но верно.

Также 45/47 президент США добавил, что многие города Украины сейчас разрушены и даже если в Киеве ситуация не такая плохая, потому что туда запускали только 20% ракет, то это потому что россияне не запускали больше ракет, хотя могли бы при желании запустить все 100%. И вернулся к главной теме:

— Я бы сказал, что когда они хотят сидеть за столом переговоров, разве люди в Украине не будут говорить, что “у нас давно не было выборов”? Итак, у нас ситуация, где не было выборов. Где военное положение в стране. Где лидер, мне жаль это говорить, но его рейтинг на уровне 4% одобрения. И кто будет вести с ним переговоры?

Дональд Трамп добавил, что требовать выборов президента в Украине — это не чисто «российское желание». По словам президента США, эта мысль исходит и от него, а также и от «других стран».

Похоже, ультиматум российского президента Владимира Путина принят и в этой, чисто «персональной» части. Окончательные переговоры по Украине с Украиной будут вестись уже с другими людьми в Киеве. И они же подпишут тот договор, который устроит Путина и Трампа, а также, возможно, в какой-то мере ЕС.

Но ведь Владимир Зеленский сам, своим собственным ослиным упрямством довёл ситуацию до этой черты?

На кого ему теперь обижаться, кроме как на того, кого он видит в зеркале по утрам?

Ну и финал его уже немного предсказуем?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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