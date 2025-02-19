 

Умер Мариан Турский, бывший узник Освенцима, историк и автор “11-й заповеди мира после Холокоста”

19.02.2025, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

18 февраля в Варшаве скончался Мариан Турский, бывший узник Освенцима, польский историк, журналист, лауреат высшей государственной награды Польши – Ордена белого орла. Ему было 98 лет.

Мариан Турский (Marian Turski, настоящее имя Моше Турбович) – польский историк, журналист и общественный деятель еврейского происхождения. Родился в 1926 году в в Друскининкае (тогда территория Польши, сейчас – Литва). Подростком был депортирован в Освенцим из еврейского гетто в Лодзи. В лагере погибли его отец и брат. В январе 1945 года вместе с другими участниками “марша смерти” был отправлен в Бухенвальд. Он выжил и дождался освобождения лагеря.

Турский часто выступал на мероприятиях, посвященных Холокосту. В последний раз он поднимался на трибуну в прошлом месяце на церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения Освенцима. Тогда он сказал: “Сегодня мы наблюдаем колоссальный рост антисемитизма, и именно этот антисемитизм стал причиной Холокоста”.

Канцлер Германии Олаф Шольц, после сообщения о смерти Турского, напомнил о речи историка, сказанной на 75-й годовщине освобождения Освенцима. Тогда Турский сформулировал “11-ю заповедь для мира после Холокоста”: “Не будь равнодушным”. Шольц добавил, что эта заповедь является главной как для Германии в целом, так и для каждого немца.

Турский – автор многочисленных исторических работ и публицистических статей по истории Холокоста, антисемитизма и польско-еврейских отношений. Кавалер многих польских и международных наград, включая Орден Белого Орла – высшую государственную награду Польши.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / На переговорах в Эр-Рияде США и РФ договорились о нормализации отношений

18.02 / Суд в Марокко отклонил петицию с требованием запретить въезд в страну израильскому министру

18.02 / Лавров заявил о согласовании назначения послов в России и США

18.02 / Зеленский объявил о переносе визита в Саудовскую Аравию

18.02 / В США арестована лидер “зизиан”, группы радикальных хайтек-анархистов, подозреваемых в 6 убийствах

18.02 / Турист депортирован после шутки о бомбе в аэропорту Франкфурта

18.02 / СМИ – при разгрузке в Италии прогремели взрывы на борту судна из теневого флота России

18.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1091-й день войны

18.02 / Пророссийские хакеры атаковали сайты Италии после сравнения России с третьим рейхом

18.02 / Бывшая заложница Агам Бергер записала обращение к Трампу. Президент особо отметил это

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика