Умер Мариан Турский, бывший узник Освенцима, историк и автор “11-й заповеди мира после Холокоста”

18 февраля в Варшаве скончался Мариан Турский, бывший узник Освенцима, польский историк, журналист, лауреат высшей государственной награды Польши – Ордена белого орла. Ему было 98 лет.

Мариан Турский (Marian Turski, настоящее имя Моше Турбович) – польский историк, журналист и общественный деятель еврейского происхождения. Родился в 1926 году в в Друскининкае (тогда территория Польши, сейчас – Литва). Подростком был депортирован в Освенцим из еврейского гетто в Лодзи. В лагере погибли его отец и брат. В январе 1945 года вместе с другими участниками “марша смерти” был отправлен в Бухенвальд. Он выжил и дождался освобождения лагеря.

Турский часто выступал на мероприятиях, посвященных Холокосту. В последний раз он поднимался на трибуну в прошлом месяце на церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения Освенцима. Тогда он сказал: “Сегодня мы наблюдаем колоссальный рост антисемитизма, и именно этот антисемитизм стал причиной Холокоста”.

Канцлер Германии Олаф Шольц, после сообщения о смерти Турского, напомнил о речи историка, сказанной на 75-й годовщине освобождения Освенцима. Тогда Турский сформулировал “11-ю заповедь для мира после Холокоста”: “Не будь равнодушным”. Шольц добавил, что эта заповедь является главной как для Германии в целом, так и для каждого немца.

Турский – автор многочисленных исторических работ и публицистических статей по истории Холокоста, антисемитизма и польско-еврейских отношений. Кавалер многих польских и международных наград, включая Орден Белого Орла – высшую государственную награду Польши.