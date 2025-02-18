 

На переговорах в Эр-Рияде США и РФ договорились о нормализации отношений

18.02.2025, 23:35, Новости дня
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В столице Саудовской Аравии делегации США и РФ провели переговоры, посвященные завершению войны в Украине, при этом делегация из самой Украины на встречу не была приглашена.

Москву на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и др. От Вашингтона участвовали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

В госдепартаменте заявили, что Вашингтон и Москва договорились работать над нормализацией отношений. В том числе о восстановлении работы посольств в обоих столицах и о начале обсуждения “геополитического и экономического сотрудничества”, которому будет способствовать окончание войны в Украине. Официальный представитель государственного департамента Тэмми Брюс, комментируя встречу в Эр-Рияде, заметила, что для установления мира недостаточно “одного звонка или одной встречи”, и, по ее словам, сегодня “был сделан важный шаг вперед”.

Сергей Лавров на этой встрече повторил, что РФ против присутствия в Украине миротворцев NATO, даже в том случае, если они будут находиться там под своими национальными флагами.

По данным телеканала Fox News, РФ и США обсуждали трехступенчатый мирный план завершения войны: прекращение огня, выборы в Украине и только после этого подписание окончательного соглашения. Источники в Саудовской Аравии, знакомые с ходом переговоров, говорят о том, что США и РФ считают проведение выборов в Украине “главным условием для успеха процесса урегулирования”. На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно о плане мирного урегулирования, о котором сообщил Fox News.


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