Мнение «аналитика»: О первом шаге… Что дальше?

Белый дом устами пресс-секретаря Кэролайн Левитт назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры России с #США «монументальным» шагом к миру. Впрочем, их непосредственный участник, американский госсекретарь Марко Рубио был скромнее в оценках. По его мнению, это лишь первый шаг на долгой-долгой дороге. И она явно не будет гладкой. Как ни относись к «дементному старцу» Джо Байдену, одно он сделал недурственно. За короткий срок сколотил прочную коалицию бенефициаров братоубийственного конфликта между соседями на постсовестком пространстве. И прекратить его будет действительно нелегко.

Тут вспоминается… что переговоры о прекращении войны во Вьетнаме начались ещё за пять лет до бегства американцев из Сайгона — 15 марта 1968 года в Париже. Американцы тогда начали с позиции силы и первоначально отказывались прекращать бомбардировки. С другой стороны, они уже тяготились войной и хотели из неё выйти. Но — на своих условиях, примерно так же, как сейчас это пытается сделать 45/47 президент Дональд #Трамп. Северный же Вьетнам понимал, что нет смысла подписывать мир абы как, и гнул свою линию.

Переговоры, которые должны были положить конец войне, длились 4 года, 8 месяцев и 14 дней. За это время стороны провели 202 открытых заседания и 24 закрытых встречи. Но всё это время боевые действия… лишь набирали размах и ожесточённость. #США провели ряд успешных военных операций, существенно сократив территорию, находившуюся под контролем коммунистов. Для улучшения переговорного фона была проведена воздушная атака Linebacker II, получившая ласковое прозвище «рождественские бомбардировки», в ходе которой американские ВВС сбросили на северовьетнамские города 20 000 (двадцать тысяч) тонн бомб. В общем, умели они в «переговорный процесс».

Тем не менее, убедившись в невозможности переломить ситуацию, Вашингтон начал вывод своих войск, не дожидаясь формальных результатов переговоров. Окончательное соглашение были подписано в январе 1973-го, когда американцев в стране почти не осталось, а южновьетнамский режим откровенно дышал на ладан. Собственно, именно поэтому Парижские мирные соглашения уже не стоили той бумаги, на которой их напечатали.

А вывод из этого прост. Если американцы решили, что им выгодно уйти – они уйдут, независимо от того, кто занимает главное кресло в Овальном кабинете. Да, сначала выставят свои условия и огромный ценник, затем предложат компромисс, а в один прекрасный день сядут в военно-транспортные самолёты и полетят к себе домой. А вот их обслуга из числа аборигенов в очередной раз будет драться за места в вертолётах и цепляться за шасси взлетающих «Боингов».

Так что России нужно забегать вперёд. Впереди, быть может, годы переговоров и сотни встреч, проходящих в сложной, но конструктивной обстановке. А итог будет зависеть… от «реалий на земле». То есть, от российского солдата, офицера, военачальника. Ну и от готовности общества помогать и терпеть.

И если сегодня есть повод откупорить шампанское по случаю «первого шага», то главный тост должен быть за терпение и стойкость.

Согласны?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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