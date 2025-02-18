Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 18.02.2025

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18.02.2025, 22:05, Разное
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Напишите, у кого ЖЖ скрывает комментарии, которые видите только вы, но не видят остальные читатели?
Модератор понятное дело, что-то раскрывает, но конечно далеко не все.
Интересно понять масштаб проблемы, а то только за прошедшую неделю 7 жалоб от читателей, что ЖЖ скрывает комментарии.
Для модератора это объективно лишний геморрой, так как у него сейчас 2 режима работа – бан или нет бана. А если еще возиться с скрытыми комментариями, то это еще больше пустой работы. Система абсолютно дурацкая.

PS. Кстати, обратили внимание, столько воплей было про регистрацию блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек в РКН к 1 января 2025 года.
Сейчас как бы уже середина февраля и тишина. Как оно работает, непонятно.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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