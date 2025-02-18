Рупор кремлевской пропаганды: Время открытых чеков окончено
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Время открытых чеков окончено.
Дорогой Зеленский,
Американский народ не собирается мириться с тем, что деньги, с таким трудом им заработанные, тратятся на бесконечные конфликты.
Настало время закончить войну.
Время открытых чеков окончено!
(с) Роберт Кеннеди.
Проблема Зеленского в том, что вместе с прекращением войны закончится и сам Зеленский, если американцы его вообще планируют оставлять в живых.
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Источник: Colonel Cassad
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