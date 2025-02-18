Рупор кремлевской пропаганды: Время открытых чеков окончено

Время открытых чеков окончено.

Дорогой Зеленский,

Американский народ не собирается мириться с тем, что деньги, с таким трудом им заработанные, тратятся на бесконечные конфликты.

Настало время закончить войну.

Время открытых чеков окончено!

(с) Роберт Кеннеди.

Проблема Зеленского в том, что вместе с прекращением войны закончится и сам Зеленский, если американцы его вообще планируют оставлять в живых.

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Источник: Colonel Cassad

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