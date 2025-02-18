 

Суд в Марокко отклонил петицию с требованием запретить въезд в страну израильскому министру

18.02.2025, 19:35, Новости дня
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Суд по административным делам Рабата отклонил петицию, поданную пропалестинской группой адвокатов, с требованием запретить въезд в страну министра транспорта Израиля Мири Регев.

Группа, выступающая против нормализации отношений с Израилем, обратилась в суд после того, как им стало известно, что Мири Регев должна принять участие в международной конференции по безопасности дорожного движения в Марракеше. Податели петиции заявляли, что Регев как министр в израильском правительстве “несет ответственность за военные преступления в Газе”.

Петиция была отклонена незадолго до прибытия Регев в Марокко, и это ее второй визит в эту страну.


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