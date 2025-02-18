В тайге под Новосибирском образовался таинственный лесоповал концентрической формы. Подозревают инопланетян

В Новосибирской области появилось подобие загадочных кругов на полях, иногда появляющихся по всему миру. Согласно одной из теорий, такие следы оставляют инопланетные корабли.

В этом случае предполагаемые пришельцы выбрали для своего творчества не поле, а огромный лесной массив, расположенный в Елоховском районе, – из него в одну ночь исчезли сотни тысяч деревьев.

Масштаб нескольких фигур, созданных из спиленных деревьев, настолько огромен, что их сложно разглядеть целиком даже с высоты птичьего полёта. Максимальный диаметр колец составляет 20-22 км; в некоторых случаях фигуры напоминают гуманоидов, в некоторых – иероглифы.

– Мы опросили свидетелей, но показания оказались очень скудными – никто ничего не знает… Несколько человек сказали, что слышали хлопки и видели небольшое свечение, – рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл как раз в те дни, когда в районе временно отсутствовали лесники. Лесник из соседнего района заявил, что проверил записи с камер видеонаблюдения и предполагает, что инопланетяне перемещались на китайских грузовиках без госномеров и работали бензопилами, а затем скрылись в направлении государственной границы вместе со спиленными деревьями. В то же время штатный уфолог областных властей категорически опровергает эту информацию.

– Случай очень серьёзный, сюда подключены службы такого уровня… Никто даже не знает их названий, секретность на высочайшем уровне. Не стоит вскрывать эту тему, – заметил он.

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