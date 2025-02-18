 

В тайге под Новосибирском образовался таинственный лесоповал концентрической формы. Подозревают инопланетян

18.02.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Новосибирской области появилось подобие загадочных кругов на полях, иногда появляющихся по всему миру. Согласно одной из теорий, такие следы оставляют инопланетные корабли.

В этом случае предполагаемые пришельцы выбрали для своего творчества не поле, а огромный лесной массив, расположенный в Елоховском районе, – из него в одну ночь исчезли сотни тысяч деревьев.

Масштаб нескольких фигур, созданных из спиленных деревьев, настолько огромен, что их сложно разглядеть целиком даже с высоты птичьего полёта. Максимальный диаметр колец составляет 20-22 км; в некоторых случаях фигуры напоминают гуманоидов, в некоторых – иероглифы.

– Мы опросили свидетелей, но показания оказались очень скудными – никто ничего не знает… Несколько человек сказали, что слышали хлопки и видели небольшое свечение, – рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл как раз в те дни, когда в районе временно отсутствовали лесники. Лесник из соседнего района заявил, что проверил записи с камер видеонаблюдения и предполагает, что инопланетяне перемещались на китайских грузовиках без госномеров и работали бензопилами, а затем скрылись в направлении государственной границы вместе со спиленными деревьями. В то же время штатный уфолог областных властей категорически опровергает эту информацию.

– Случай очень серьёзный, сюда подключены службы такого уровня… Никто даже не знает их названий, секретность на высочайшем уровне. Не стоит вскрывать эту тему, – заметил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Успешно завершены тесты модуля «Бережок» для поражения БЭК

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Время открытых чеков окончено

18.02 / Российские ученые займутся созданием ядерных часов

18.02 / Мнение: Слезинка европейца

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: О системе сокрытия комментариев Живого Журнала

18.02 / Мнение «аналитика»: Об инсайде от Илона Маска… Зеленскому — кранты?

18.02 / Мнение: Худший кризис в Германии с 1945 года, над немцами смеются, Илон Маск хочет освободить Германию

18.02 / «Есть такая страна?» – Госсекретарь Рубио отказался принять верительные грамоты посла Литвы

18.02 / Машина Ninja Swirl позволит приготовить любое мороженое прямо у себя дома

18.02 / «Легитимный президент Янукович всё подпишет» – Трамп сообщил о согласии Украины выплатить США репарации в размере $500 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика