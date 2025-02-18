Мнение: Слезинка европейца

Занятно, конечно: похоже, что в настоящий момент идет серьезный раскол между европейцами и американцами. Причем наиболее разобиделись именно европейцы. Они серьезно разобиделись на то, что США их «бросили» и не хотят их «поддерживать» в их противодействии России по поводу Украины. Не могут прямо поверить – как же так?! Нас что, оставили одних против этих злых русских! Они же страшные! Мы не сможем справиться с ними в одиночку! Они лезут, а мы беспомощные, у нас лапки! Как вы вообще так можете, бросить нас одних против этих русских!

А американцы, значит, полностью отморозились и отклонились куда-то в сторону, и продолжают твердить одно: мы тут ни при чем, мы сюда не вписываемся, вы, пожалуйста, дальше сами, без нас! Если хотите, мы вообще уйдем от вас, в смысле – выведем из Европы все свои военные базы. Потому что – ЭТО НЕ НАША ВОЙНА! Мы НЕ ХОТИМ! И не будем! В конце концов, мы, американцы, никак не можем поверить – неужели вы с жалкими русскими не можете справиться?! Вы что – совсем беспомощные?! Русских всего – 140 млн. человек. А у вас в ЕС, как вы сами же рассказываете – аж 450 миллионов! ВТРОЕ БОЛЬШЕ! Про разницу в экономическом потенциале вообще уж молчим! Так нет же – вы уверяете, что вас 450 млн. не хватит, вам надо непременно добавить еще 330 млн. нас – против жалких 145 млн. русских?!!!

И что европейцы? Плачут. Говорят, что их предали, бросили одних в страшной опасности, за что с ними так, что они сделали не так, чем обидели США, что их вот так бросают под трактор…

Какая-то удивительная картина. Трудно врубиться в происходящее. И я в самом деле что-то не врубаюсь – а зачем ВООБЩЕ Европе Америка, чтобы что? Ведь ясно же, что для просто противостояния одной еле-еле дышащей на ладан России, которая почти ничего своего не производит, не имеет ни собственного авиастроения, ни собственного машиностроения, ни своего же автостроения – для этого никакая Америка не нужна, она очевидно избыточна?

Главный вопрос – кто тут кого обманывает и зачем столько артистизма, вплоть до совместных рыданий перед высокими собраниями? Долго они еще будут придуриваться? Кто кого таким образом развлекает?