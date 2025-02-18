Рупор кремлевской пропаганды: О системе сокрытия комментариев Живого Журнала

Собственно, что могу сказать по итогам https://colonelcassad.livejournal.com/9677773.html

Система сокрытия комментариев в ЖЖ страдает клиническим идиотизмом. Тот кто это придумал – злобный Буратино. В некоторых постах тупо скрывает половину или даже более комментариев.

Дайте хотя бы возможность отключать ее индивидуально в журналах и оставьте обычную модерацию, которая более чем достаточна (вкупе с спам-фильтром и фильтром запрещенных слов и выражений), потом что в текущем виде с вашим неработающим нормально нейросетевым "решением", вы не облегчаете, а затрудняете работу модераторов, так как система работает через жопу и администрация в текущем виде просто отпугивает людей от Живого Журнала, которых и так, не то, чтобы слишком много на фоне крупных соц.сетей. Ни к чему, кроме как к дальнейшему оттоку аудитории это конечно же не приведет.

Получается, что там, где и так уже есть модерация (с регулярными банами десятков аккаунтов в сутки), влезает сторонняя хрень, которая типа хочет помочь, которая гадит и автору канала, и модераторам, и комментаторам.

Так и было задумано? Ила так само насралось?

Зла не хватает.

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Источник: Colonel Cassad

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