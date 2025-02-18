 

Мнение «аналитика»: Об инсайде от Илона Маска… Зеленскому — кранты?

18.02.2025, 18:55, Разное
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Американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск, вхожий в Очень Высокие Кабинеты, безусловно, знает, о чём говорит. И понимает тренды.

Тем временем в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также в состав российской делегации входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который уже провёл первые встречи с игроками «команды Трампа» и отметил, что они «отлично решают проблемы».

Первым об этом сообщил американский предприниматель Марио Науфаль. А его твит внезапно прокомментировал Илон Маск словами «Вот как выглядит компетентное руководство». Забавно, что ни о ком больше он так лестно не отзывался. А украинского президента Владимира Зеленского вообще не раз крыл по самым разным поводам, не жалея едких эпитетов.

Всяко лыко в строку, говорят про это русские. А Илон Маск именно в этой тактике и действует. И неспроста. Наверное, он уже знает, что Белый дом списал верного клиента предыдущей администрации?

Падающего — подтолкни, верно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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