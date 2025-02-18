Лавров заявил о согласовании назначения послов в России и США
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, которые проходили сегодня в Эр-Рияде.
По словам Лаврова, достигнута договоренность о создании условий для возобновления сотрудничества между двумя странами “по мере урегулирования на Украине”.
Также Лавров сообщил, что согласовано обеспечение скорейшего назначения послов РФ в США и США в России.
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