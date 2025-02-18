 

В США арестована лидер “зизиан”, группы радикальных хайтек-анархистов, подозреваемых в 6 убийствах

18.02.2025, 16:35, Новости дня
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Полиция штата Мэриленд арестовала предполагаемого лидера культоподобной группы “Зизиане” 34-летнюю Джек Ласоту. Вместе с ней была арестована также входящая в группу 33-летняя Мишель Зайко из Пенсильвании.

Им предъявлены обвинения в незаконном проникновении, создании препятствий и хранении огнестрельного оружия в автомобиле. Слушание об освобождении под залог назначено на вторник.

Группа “Зизиане” подозревается в причастности к убийству агента пограничной службы США Дэвида Маланда у канадской границы в январе этого года, а также к пяти другим убийствам в штатах Вермонт, Пенсильвания и Калифорния.

Маланд был убит 20 января в перестрелке после остановки транспортного средства в Ковентри, штат Вермонт. Расследование, в котором принимали участие правоохранительные органы нескольких штатов, показало, что группа состояла из молодых, высокообразованных специалистов по компьютерным наукам в возрасте 20-30 лет.

“Зизиане” познакомились онлайн, разделяли анархистские убеждения и со временем существенно радикализировали свое мировоззрение. Их цели остаются неясными, но их онлайн-публикации охватывают темы от радикального веганства и гендерной идентичности до искусственного интеллекта.


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