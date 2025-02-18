 

Машина Ninja Swirl позволит приготовить любое мороженое прямо у себя дома

18.02.2025, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько лет назад машина Ninja Creami стала сенсацией, позволив легко превращать практически любые ингредиенты в мороженое. Единственный ее недостаток заключался в невозможности приготовления классического мягкого мороженого. Но выходом новой модели Swirl Creami разработчики успешно решили эту проблему.

По большому счету Swirl можно считать дополнением к оригинальной Ninja Creami. Основное отличие – новый модуль слева, предназначенный исключительно для приготовления мягкого мороженого. Другое отличие — контейнеры для мороженого, получившие специальные насадки для подачи и две крышки.

Принцип работы Swirl схож с оригинальной моделью. Сначала нужно приготовить основу для мороженого и заморозить ее в контейнере объемом 0,5 литра. Затем выбрать один из двух режимов (традиционные шарики или мягкая подача), установить крышку с лопаткой и взбить замороженную основу. Для получения мягкого мороженого необходимо использовать специальный режим и насадку. Подача осуществляется надавливанием на рычаг — так же, как в профессиональных аппаратах.

Несмотря на то, что Swirl дороже и больше своего предшественника, он представляет собой универсальную машину для приготовления мороженого, способную создавать как классическое мороженое, так и разнообразные виды мягкого мороженого, а также молочные коктейли, сорбеты и джелато.Источник &#8212 Ninja Swirl


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / «Легитимный президент Янукович всё подпишет» – Трамп сообщил о согласии Украины выплатить США репарации в размере $500 млрд

18.02 / Мнение: «Позови кожаного», или как я пытался зарегистрироваться в Роскомнадзоре

18.02 / Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова

18.02 / Исследователи Лаборатории Касперского обнаружили в App Store троян-«охотник за скриншотами»

18.02 / Обнаружен черновик Конституции РСФСР 1990 года, написанный на иврите

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Парижское сборищие

18.02 / Джеймс Хауэллс хочет купить свалку, чтобы отыскать случайно выброшенный диск с $700 млн в биткоинах

18.02 / Следующим из россиян из США на родину вернётся Григорий Родченков

18.02 / Ряску официально признали овощем в Европе

18.02 / В одной из школ Берлина учащиеся провели товарищеский шариатский суд над одноклассником, поддерживающим АдГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика