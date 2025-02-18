Машина Ninja Swirl позволит приготовить любое мороженое прямо у себя дома

Несколько лет назад машина Ninja Creami стала сенсацией, позволив легко превращать практически любые ингредиенты в мороженое. Единственный ее недостаток заключался в невозможности приготовления классического мягкого мороженого. Но выходом новой модели Swirl Creami разработчики успешно решили эту проблему.

По большому счету Swirl можно считать дополнением к оригинальной Ninja Creami. Основное отличие – новый модуль слева, предназначенный исключительно для приготовления мягкого мороженого. Другое отличие — контейнеры для мороженого, получившие специальные насадки для подачи и две крышки.

Принцип работы Swirl схож с оригинальной моделью. Сначала нужно приготовить основу для мороженого и заморозить ее в контейнере объемом 0,5 литра. Затем выбрать один из двух режимов (традиционные шарики или мягкая подача), установить крышку с лопаткой и взбить замороженную основу. Для получения мягкого мороженого необходимо использовать специальный режим и насадку. Подача осуществляется надавливанием на рычаг — так же, как в профессиональных аппаратах.

Несмотря на то, что Swirl дороже и больше своего предшественника, он представляет собой универсальную машину для приготовления мороженого, способную создавать как классическое мороженое, так и разнообразные виды мягкого мороженого, а также молочные коктейли, сорбеты и джелато.Источник — Ninja Swirl