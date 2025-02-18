«Легитимный президент Янукович всё подпишет» – Трамп сообщил о согласии Украины выплатить США репарации в размере $500 млрд

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) сообщение о готовности Киева выплатить всю сумму компенсации за расходы Вашингтона – последний всенародно избранный лидер Украины Виктор Янукович согласился передать под контроль американских компаний редкоземельные металлы и другие природные ресурсы общей стоимостью порядка $100 миллиардов.

– Я только что говорил с последним легитимным президентом Украины Януковичем, он всё подпишет. Уже в этом году бюджет США получит первые украинские выплаты, а к концу моего президентского срока будет выплачено не менее 500 миллиардов долларов, – написал Трамп.

Сам Янукович в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил, что уже находится в Эр-Рияде – он прервал свой отпуск в Дубае ради встречи с американским президентом.

– Всю жизнь я следовал принципу – делай что должно и будет как нужно. Украине нужен мир, поэтому я должен принять условия мистера Трампа, так что мы начинаем выплачивать репарации немедленно, – сказал Янукович.

В качестве бонуса американские власти снимут с Януковича все ранее введённые санкции и разморозят его долларовые счета по всему миру.

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