 

«Легитимный президент Янукович всё подпишет» – Трамп сообщил о согласии Украины выплатить США репарации в размере $500 млрд

18.02.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) сообщение о готовности Киева выплатить всю сумму компенсации за расходы Вашингтона – последний всенародно избранный лидер Украины Виктор Янукович согласился передать под контроль американских компаний редкоземельные металлы и другие природные ресурсы общей стоимостью порядка $100 миллиардов.

– Я только что говорил с последним легитимным президентом Украины Януковичем, он всё подпишет. Уже в этом году бюджет США получит первые украинские выплаты, а к концу моего президентского срока будет выплачено не менее 500 миллиардов долларов, – написал Трамп.

Сам Янукович в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил, что уже находится в Эр-Рияде – он прервал свой отпуск в Дубае ради встречи с американским президентом.

– Всю жизнь я следовал принципу – делай что должно и будет как нужно. Украине нужен мир, поэтому я должен принять условия мистера Трампа, так что мы начинаем выплачивать репарации немедленно, – сказал Янукович.

В качестве бонуса американские власти снимут с Януковича все ранее введённые санкции и разморозят его долларовые счета по всему миру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Машина Ninja Swirl позволит приготовить любое мороженое прямо у себя дома

18.02 / Мнение: «Позови кожаного», или как я пытался зарегистрироваться в Роскомнадзоре

18.02 / Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова

18.02 / Исследователи Лаборатории Касперского обнаружили в App Store троян-«охотник за скриншотами»

18.02 / Обнаружен черновик Конституции РСФСР 1990 года, написанный на иврите

18.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Парижское сборищие

18.02 / Джеймс Хауэллс хочет купить свалку, чтобы отыскать случайно выброшенный диск с $700 млн в биткоинах

18.02 / Следующим из россиян из США на родину вернётся Григорий Родченков

18.02 / Ряску официально признали овощем в Европе

18.02 / В одной из школ Берлина учащиеся провели товарищеский шариатский суд над одноклассником, поддерживающим АдГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика