 

СМИ – при разгрузке в Италии прогремели взрывы на борту судна из теневого флота России

18.02.2025, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прибывшее из Алжира судно Seajewel под флагом Мальты пострадало в результате взрывов, произошедших при выгрузке нефти в порту итальянского города Савона 14 февраля.

По данным “Украинской правды”, танкер входит в теневой флот РФ.

Итальянское издание Fatto Quotidiano пишет, что на корпусе судна образовалась пробоина. О пострадавших не сообщалось.

По версии издания Corriere della Sera, на борту судна могли взорваться бомбы или сдетонировать боеприпас.

Выгрузка нефти в порту Савона была приостановлена. Проводится расследование, к которому привлечена водолазная группа ВМС Италии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В США арестована лидер “зизиан”, группы радикальных хайтек-анархистов, подозреваемых в 6 убийствах

18.02 / Турист депортирован после шутки о бомбе в аэропорту Франкфурта

18.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1091-й день войны

18.02 / Пророссийские хакеры атаковали сайты Италии после сравнения России с третьим рейхом

18.02 / Бывшая заложница Агам Бергер записала обращение к Трампу. Президент особо отметил это

18.02 / Delta Airlines – в результате инцидента в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 человек

17.02 / В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines

17.02 / Редкое письмо Джорджа Вашингтона, написанное в период войны за независимость, выставлено на продажу

17.02 / Власти РФ обновили список террористических организаций – в нем есть Гозман, но нет ХАМАСа

17.02 / Британец станет первым астронавтом с инвалидностью, участвующим в космической миссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика