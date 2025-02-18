СМИ – при разгрузке в Италии прогремели взрывы на борту судна из теневого флота России

Прибывшее из Алжира судно Seajewel под флагом Мальты пострадало в результате взрывов, произошедших при выгрузке нефти в порту итальянского города Савона 14 февраля.

По данным “Украинской правды”, танкер входит в теневой флот РФ.

Итальянское издание Fatto Quotidiano пишет, что на корпусе судна образовалась пробоина. О пострадавших не сообщалось.

По версии издания Corriere della Sera, на борту судна могли взорваться бомбы или сдетонировать боеприпас.

Выгрузка нефти в порту Савона была приостановлена. Проводится расследование, к которому привлечена водолазная группа ВМС Италии.