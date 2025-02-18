Мнение: «Позови кожаного», или как я пытался зарегистрироваться в Роскомнадзоре

По закону я обязан поставить на блогерский учёт каждую страницу, где у меня больше 10 тысяч подписчиков. В Живом Журнале у меня 40 тысяч подписчиков, на Дзене — 88 тысяч, ВКонтакте — 49 тысяч. Большое спасибо, кстати, что читаете мои статьи: для меня это важно.

Зачем такой закон приняли, понятно. Среди наших блогеров много явных иноагентов и ещё больше тех, кто держит в ящике стола русский паспорт и притворяется патриотом, но при этом работает на враждебные нам силы. Государство хочет иметь возможность бить линейкой по рукам тех, кто переходит известную границу и начинает слишком уж усердно вредить.

Лично я вредить России не собираюсь, так что конкретно меня государство могло бы оставить в покое. Но я понимаю, что бюрократия есть бюрократия, поэтому отношусь к подобным мелочам философски. По сравнению с проблемами, которые государство создаёт предпринимателям, регистрация блогеров — пустяк, при этом пока что бесплатный. Было бы неприятно, если бы государство заставило блогеров платить, допустим, по 50 рублей налога с каждого подписчика в год.

Так вот, я зашёл на Госуслуги и подал три заявки на регистрацию: на ЖЖ, Дзен и ВКонтакте. Дзен и ВКонтакте мне зарегистрировали сразу, а по ЖЖ мне отказали уже трижды. Неустранимое препятствие возникло во втором пункте. Там надо указать соцсеть, то есть LiveJournal, и адрес страницы, то есть olegmakarenko.ru.

Я это сделал, и мне пришёл отказ: «В заявлении некорректно указана ссылка на персональную страницу». Ну, думаю, понятно: в РКН поленились созвониться с соцсетями, чтобы узнать, как тут всё у нас устроено, и поэтому не знают, что в Живом Журнале у некоторых блогеров есть личные домены. Сейчас, кстати, я уже жалею, что подключил личный домен: в самом ЖЖ у читателей вот уже несколько лет вылезают технические проблемы с логином, а Яндекс, например, по запросу «Олег Макаренко блог» выдаёт странный адрес «https://olegmakarenko.ru.livejournal.com/», на который глупые антивирусы делают стойку. Но что сделано, то сделано, и сейчас адрес моего блога именно такой: olegmakarenko.ru.

Чтобы помочь Роскомнадзору соблюсти формальности, я подал ещё одно заявление, и его отклонили, так как у блога два заголовка: «Олег Макаренко» и «Место для дискуссий». Какой из них хотят видеть чиновники, можно установить только опытным путём.

Надо бы, кстати, название блога поменять, так как после известных событий я начисто потерял интерес к дискуссиям с ксено- и некропатриотами, то есть с теми, для кого острая неприязнь к современной капиталистической России является базовой установкой. Сегодня статья на другую тему, поэтому скажу очень кратко: после многих лет бесплодных споров с идейными врагами России я осознал, что это бесполезное и даже, может быть, вредное занятие. Если беседа начинается с тезиса «русские виноваты перед Украиной» или с тезиса «русские виноваты перед СССР», беседу надо на этом и завершать. Также нет смысла спорить с нервными внушаемыми белками, которые некритично кричат «нас предали» и «Путин всё слил». Даже если потратить на белок время, если успокоить их и переубедить фактами, перетерпеть шквал инфантильных упрёков и оскорблений, белки не изменятся. Завтра иностранцы подсунут им новую зраду в блестящей обёртке, и они снова придут стыдить меня за «злочинну владу», которая очередной раз нас ограбила, предала и предала.

Так вот, в итоге я подал в Роскомнадзор третье заявление, указав там базовый адрес своего блога в ЖЖ: fritzmorgen.livejournal.com. Ведёт он туда же, на olegmakarenko.ru, но в нём есть слово «livejournal», так что клерку Роскомнадзора должно быть ясно: да, это действительно Живой Журнал.

Полагаю, вы не удивитесь, когда я скажу вам, что это заявление отклонили по той же причине: «В заявлении некорректно указана ссылка на персональную страницу». То ли ленивый клерк бездумно нажал на красную кнопку, то ли в Роскомнадзоре вообще заменили клерка скриптом.

В принципе, ничего страшного. Собственно, подобная работа чиновников — далеко не худший вариант, так как они, к примеру, могли заставить меня ездить к ним лично, чтобы выстаивать в тесных коридорах по 5 часов. Страшное начинается на следующем этапе.

Есть три классических варианта работы с отказами.

Вариант первый — найти ответственного чиновника и дать ему шоколадку, чтобы он выполнил свою работу. В Советском Союзе и в лихие девяностые этот вариант был самым естественным и простым, однако при Путине прямые контакты с чиновниками постепенно сходят на нет, да и сами чиновники начали уже отвергать подарки от незнакомцев. Мне шоколадки не жалко, но конкретно в моём случае вариант неприменим: это Госуслуги, тут на экране вообще ни одной фамилии нет, некого шоколадкой соблазнять.

Вариант второй — раз за разом менять заявление, пытаясь опытным путём нащупать формат, в котором заявление примут. В принципе, можно попробовать, однако у меня было всего лишь два способа указать адрес страницы, и я уже испробовал оба, два из двух. Если на том конце провода сидит живой клерк, можно отправить ему ещё несколько заявлений, надеясь, что он в итоге промахнётся мышкой и кликнет случайно «одобрить». Но я боюсь, что там бездушный скрипт, который выдаст мне 100% отказов, как бы настойчиво я его ни донимал.

Вариант третий — «позвать кожаного», то есть перейти на уровень выше: к живому человеку, способному исправить ошибку скрипта вручную. И снова беда: кнопки «оспорить отказ», «открыть дискуссию» или «позвать модератора» на Госуслугах нет. Вам отказали в услуге? Ну, не знаем. Попробуйте заплакать.

Когда рассуждают про опасности роботизации, обычно имеют в виду сценарий Терминатора, то есть робота с ружьём, который метко стреляет по разбегающимся от него кожаным мишеням. Может быть, к этому мы тоже придём. Пока что, однако, главная опасность роботизации — это беспечные разработчики, которые ленятся включать в свои скрипты обработку ошибок. Если ответственный программист полностью замыкает общение с людьми на роботов или на обезличенных клерков, он должен сделать одно из двух:

— или сделать идеальный скрипт, в котором всё будет предусмотрено, и который не будет ошибаться никогда;

— или предусмотреть кнопку «позвать кожаного» на случай, если скрипт сломается и заискрит.

Идеальные скрипты, очевидно, невозможны, так как ничего идеального в нашем грешном мире не существует. Даже если бы разработчики из Роскомнадзора напряглись — например, изучили бы соцсети перед составлением технического задания, или добавили бы систему анализа отказов — в лабиринте автоматических решений всё равно остались бы тупиковые ветки.

Следовательно, ответственный программист должен предусмотреть возможность «позвать кожаного» — вступить в переписку с живым человеком, у которого есть полномочия, чтобы вручную исправить ошибку скрипта. Кнопки «позвать кожаного» на Госуслугах, повторюсь, нет.

Лично меня радует одно: что проблема вылезла при регистрации блога, а не при выдаче паспорта, например, при отмене исполнительного листа или при продаже квартиры. Проволочки с регистрацией блога я как-нибудь обойду или переживу.