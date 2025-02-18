Обнаружен черновик Конституции РСФСР 1990 года, написанный на иврите

В ходе плановой инвентаризации в Государственном архиве Российской Федерации был обнаружен черновик текста Конституции РСФСР 1990 года, написанный целиком на иврите.

Мнения учёных относительно подлинности документа разделились: одни настаивают на необходимости его немедленно изучить и предать огласке, а другие требуют немедленно утилизировать очевидную подделку.

По мнению историка Виктора Шафаревича, подобные находки «просто так не делаются» – можно говорить о сдвиге в российско-израильских отношениях, а вместе с тем появляется шанс «раскрыть всю правду, которую веками скрывают от русского народа, – или хотя бы отодвинуть завесу».

– Я не антисемит, но я много лет утверждал – за тем фактом, что Российская Федерация с 1990 года так активно двигалась в сторону суверенитета и бежала чуть ли не впереди Латвии с Литвой, стоят люди определённых религиозных предпочтений и определённой, если хотите, нерусской национальности, – считает эксперт.

В свою очередь архивист, который дал комментарий «Российской газете» и попросил не раскрывать его имени, рассудил иначе.

– Зачем портить отношения, если можно их не портить? Документ противоречит текущим интересам нашей страны, а следовательно, противоречит и самому понятию исторической правды. Этой подделке, очевидно, не место в госархиве, даже будь она трижды настоящей, – заметил он.

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