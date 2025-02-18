 

Джеймс Хауэллс хочет купить свалку, чтобы отыскать случайно выброшенный диск с $700 млн в биткоинах

18.02.2025, 11:45, Разное
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Суд окончательно отклонил все иски Джеймса Хауэллса к администрации города Ньюпорт, тем самым лишив его доступа к местной свалке. Она же сокровищница, в недрах которой уже дюжину лет скрыты примерно $700 млн. Это жесткий диск с биткоинам, который оказался там из-за досадной случайности, и Хауэллс уже много лет не оставляет попыток его вернуть.

Главная сложность на текущем этапе в том, что свалка почти заполнена и ее готовят к консервации, чтобы затем выстроить поверх солнечную электростанцию. Хауэллс же намерен перелопатить 25 тыс. куб. м отходов в поисках жесткого диска, для чего придется куда-то временно переместить весь этот мусор. А потом вернуть обратно, что не только баснословно дорого и нелепо выглядит, но и несет огромные риски для экологии. Власти справедливо не доверяют обещаниям Хауэллса прибраться за собой.

С другой стороны, после закрытия помойка будет висеть бесполезной обузой на балансе города, а команда Хауэллса уже настолько отчаялась, что готова щедро заплатить за право выкупить ее. Прежние, менее затратные идеи, вроде использования робопсов с геосканерами для поиска жесткого диска или попытка банально подкупить городской совет, пообещав им 25 % от найденных биткоинов, провалились. Властям даже пришлось усилить охрану свалки, чтобы не допустить туда инициативных «кладоискателей» с лопатами.Источник &#8212 The Guardian


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