Следующим из россиян из США на родину вернётся Григорий Родченков

Вашингтон и Москва продолжат серию обменов заключёнными – как заявил глава департамента эффективности правительства США Илон Маск, в ближайшее время на американскую землю вернётся один из дипломатов, продававший в даркнете «терапевтический кокаин» и осуждённый на 10 лет лишения свободы, а в Россию отправится информатор WADA Григорий Родченков.

– Полагаю, это очень выгодный обмен – русские получают плута-рецидивиста, а мы получаем честного человека, – пояснил Илон Маск. – Фактически Родченков содержался на средства USAID и нигде не работал, но новая администрация прекращает такую благотворительность. Вообще идея привезти его в Америку выглядит весьма сомнительно – он сам признавался, как подменял пробирки спортсменов, а это уголовное преступление. Президент Путин заверил президента Трампа, что Родченков понесёт наказание, ведь его деяния нарушают и российские законы.

Чиновник добавил, что Родченков уже лишён статуса участника программы ФБР по защите свидетелей. Президент отменил указ Барака Обамы о предоставлении спортивному функционеру политического убежища.

– Спорт вне политики, а мистер Родченков преследуется в России по уголовному делу. В то же время его нельзя назвать политиком, поэтому и предоставление ему политического убежища противоречит банальной логике, – резюмировал Маск.

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