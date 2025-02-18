Ряску официально признали овощем в Европе

Европейское агентство по контролю безопасности пищевых продуктов официально признало ряску безопасным для здоровья и рекомендованным к употреблению людьми продуктом. Таков результат десятилетней программы популяризации этого растения командой под руководством доктора Ингрид ван дер Меер из Университета Вагенингена в Нидерландах. Четыре года назад они уже добились от чиновников свободной продажи ряски вида вольфия на территории ЕС.

Как коммерческая культура ряска не имеет равных. Для ее выращивания требуется символическое количество удобрений, не нужны пестициды, вместо грядок – неглубокие бассейны с теплой водой. Которые без проблем можно монтировать в виде вертикальных ферм и выращивать ряску прямо в городах. В идеальных условия биомасса удваивается каждые три дня, что делает продукт дешевым и доступным.

Ряска как еда отнюдь не бесполезна — недаром в Юго-Восточной Азии она давно продается под названием «водная чечевица» в немалых масштабах. В составе этого растении 35 % занимают углеводы, 20 % минералы и до 40 % белки. Ряска отлично хранится в замороженном виде, ее можно применять в кулинарии как универсальный овощ – в супах, ризотто, рагу и просто как гарнир.

Сложность ровно одна – вкус и текстура водной чечевицы немногим лучше, чем у шпината, и европейцы, в отличие от неприхотливых в еде азиатов, переходить на нее пока не готовы. Даже в условиях нарастающего финансового, а с ним и продовольственного кризиса в регионе. Но если в Европе уже официально рекомендовали добавлять муку из червей и сверчков во многие продукты, то внедрение ряски в рацион населения – вопрос времени.Источник — Wageningen University & Research