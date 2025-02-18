 

В одной из школ Берлина учащиеся провели товарищеский шариатский суд над одноклассником, поддерживающим АдГ

18.02.2025, 9:33, Разное
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В Берлине набирает обороты скандал в одной из школ, вызванный участием несовершеннолетнего ученика в молодёжном крыле партии «Альтернатива для Германии».

18-летний Вольф Майер рассказал в соцсетях о своём опыте волонтёрской работы и вызвал гнев педагогов и других школьников.

Вольф Майер – победитель нескольких исторических олимпиад, он ведёт свой блог о немецкой истории. С 15 лет юноша начал включаться в политическую повестку и принял решение вступить в «АдГ». Он неоднократно критиковал немецкую миграционную и энергетическую политику, и утверждал: Германия – страна, основанная на христианских ценностях. В ответ немцы написали десятки гневных комментариев с призывами «отрезать голову кафирской свинье».

Всё закончилось тем, что одноклассники и учителя решили провести товарищеский суд над юношей. По требованию учащихся суд проводился по законам шариата для установления «тотальной справедливости».

– Майер считает, что к мусульманам могут применяться какие-то правовые нормы помимо шариата, однако это ужаснейшее проявление исламофобии. Некоторые европейские законы, вмешивающиеся в традиционные отношения между мужем и семьёй, требующие проявлять терпимость к содомитам и покрывают сионистский терроризм. Мы этих законов не признаём сейчас и не признаем в будущем, – выступил староста класса Абдулла Хафиз.

Осудила Майера и одноклассница сирийского происхождения.

– В последний месяц мой парень начал позже приходить домой. Так как он был единственным немцем в классе, я стала подозревать, что он ходит на подпольные встречи АдГ. Однако, к счастью, оказалось, что он просто курит марихуану со своими друзьями после уроков, – высказалась она.

Последним на товарищеском суде выступил директор.

– Невероятно стыдно и печально узнать о поддержке расистской, ксенофобской, исламофобской, гомофобской и неонацистской партии учеником, считавшимся лучшим по успеваемости. Его хорошие оценки, разумеется, теперь в прошлом. И к сожалению, в таком возрасте поздно обучать терпимости со школьных парт. Этим займутся в тюремной камере, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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