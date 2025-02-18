Рупор кремлевской пропаганды: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Небензя о параметрах переговоров на Украине
1. Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
2. Реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов.
3. Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы.
4. Страны Евросоюза и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине
Так сказать рамочные условия РФ перед переговороами.
Американцы со своими условиями пока темнят.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет