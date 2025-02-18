Рупор кремлевской пропаганды: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Небензя о параметрах переговоров на Украине

1. Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

2. Реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов.

3. Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы.

4. Страны Евросоюза и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине

Так сказать рамочные условия РФ перед переговороами.

Американцы со своими условиями пока темнят.

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Источник: Colonel Cassad

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