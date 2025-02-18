 

Рупор кремлевской пропаганды: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

18.02.2025, 3:10, Разное
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Небензя о параметрах переговоров на Украине

1. Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
2. Реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов.
3. Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы.
4. Страны Евросоюза и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине

Так сказать рамочные условия РФ перед переговороами.
Американцы со своими условиями пока темнят.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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