Мнение «аналитика»: О лихих и святых 1990-х… У кого отшибло память?

Оказывается, «святые/лихие 1990-е» были временем не таким уж и страшным, и тем более — не таким позорным, как сохранила память пережившего их поколения. Оказывается, должно было запечатлеться в этой памяти намного более страшное и позорное время.

И это… вы, быть может, не поверите — «золотые нулевые». Период, когда #Россия начала медленно, на карачках, но всё же выбираться из той зловонной разрухи, куда затолкали её доморощенные идиоты и зарубежные «доброхоты».

Период, когда начался переход от вот этого…

…к вот этому:

К осознанию своей не оболганной истории со всеми её тёмными и светлыми, кровавыми и счастливыми моментами. К пониманию своей роли в мировой культуре, искусстве, науке — может быть, достаточно скромной, но вовсе не нулевой, как сейчас нам пытаются внушить всё те же доброхоты.

Вот эту атмосферу Илья Глазунов, на выставке которого побывал я вчера, передал и тонко, и точно.

А вам за какой период более стыдно — за 1990-е или за 2000-е?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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