 

Delta Airlines – в результате инцидента в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 человек

18.02.2025, 2:40, Новости дня
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Авиакомпания Delta Airlines сообщила, что в результате инцидента с самолетом в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 пассажиров, они были доставлены в больницы.

Ранее при посадке в аэропорту Торонто самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Миннеаполиса, перевернулся на взлетно-посадочной полосе, по всей видимости, из-за сильного ветра.

Канадский телеканал CTV News передал, что на борту среднемагистрального регионального самолета CRJ 900 находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту люди живы.


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