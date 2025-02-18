Delta Airlines – в результате инцидента в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 человек

Авиакомпания Delta Airlines сообщила, что в результате инцидента с самолетом в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 пассажиров, они были доставлены в больницы.

Ранее при посадке в аэропорту Торонто самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Миннеаполиса, перевернулся на взлетно-посадочной полосе, по всей видимости, из-за сильного ветра.

Канадский телеканал CTV News передал, что на борту среднемагистрального регионального самолета CRJ 900 находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту люди живы.