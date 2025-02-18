Рупор кремлевской пропаганды: Ужасы будущих историков

Руль, № 104, 1943

После расстрела комиссарами генерал Непенин был командиром 34-й пехотной дивизии Русской армии генерала Врангеля.

После Крымской эвакуации с ноября 1920 года в эмиграции. По состоянию здоровья не мог оставаться в Галлиполи и был направлен на излечение в Сербию. Жил и умер 06.07.1932 в Велика Кикинда, Югославия.

https://poltora-bobra.livejournal.com/1564576.html – цинк

Для современных стенателей про "ужасы репрессий" пойдет история.

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Источник: Colonel Cassad

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