Рупор кремлевской пропаганды: Ужасы будущих историков
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Руль, № 104, 1943
После расстрела комиссарами генерал Непенин был командиром 34-й пехотной дивизии Русской армии генерала Врангеля.
После Крымской эвакуации с ноября 1920 года в эмиграции. По состоянию здоровья не мог оставаться в Галлиполи и был направлен на излечение в Сербию. Жил и умер 06.07.1932 в Велика Кикинда, Югославия.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1564576.html – цинк
Для современных стенателей про "ужасы репрессий" пойдет история.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет