Мнение «аналитика»: О репарациях… Условия будут даже хуже, чем для побеждённой Германии?

Да уж, «добрый дедушка» Мороз Дональд Джон #Трамп, 45/47 президент США, давно славен тем, что мягко стелет, да жёстко спать. Все эти его комплименты про «великолепный разговор» и «замечательный диалог» — не более, чем словесная патока, призванная подсластить горькую пилюлю. Когда доходит до дела, нет более опасного и ловкого хищника, чем бывший нью-йоркский застройщик, разоривший и обобравший до нитки не одного конкурента.

И вот теперь эти методы пришли в американскую политику. Стало известно… что именно и в каких объёмах Дональд Трамп захотел за урегулирование «украинского кризиса» и «спасение Украины» от русского медведя.

По данным The Daily Telegraph, Вашингтон потребовал от Киева не только передачи под свой контроль «редкоземельных металлов» на сумму 500 млрд долл., но гораздо больше. Согласно проекту соглашения, Бог весть как оказавшегося в распоряжении редакции британского издания, Администрация Дональда Трампа предложила Киеву отдать #США полный контроль над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой. По информации газеты, требования касаются всего — от портов до нефти и газа.

Вашингтон хочет забирать половину от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и половину от стоимости «всех новых лицензий на добычу ресурсов, выданных третьим лицам». Принцип такой: «Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей». Также у США будет право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта.

«Вероятно, [Владимир] Зеленский, поначалу бурно приветствовавший соглашение с Америкой, не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства, побеждённые в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию по Версальскому договору, и хуже репараций, взысканных с Германии и Японии после Второй мировой», — отмечает издание.

А после того, как Владимир Зеленский отказался подписывать уже привезённый договор, в США назвали его решение «близоруким». Об этом сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника вашингтонской администрации. А представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайн Хьюз отметил в интервью агентству, что США «устали» передавать все новую помощь Киеву, при этом сделка по добыче полезных ископаемых была «прекрасной возможностью, которую администрация Трампа предоставила Украине». Она бы позволила американским налогоплательщикам «вернуть» вложенные в Украину #деньги.

Не вызывает удивления, что новая администрация в Вашингтоне ведёт себя с Киевом так бесцеремонно и жёстко. Vae victis известно со времён Древнего Рима. Но…

Это ведь и означает, что побеждена и проиграла именно #Украина, чем бы дело ни кончилось в Эр-Рияде?

Зря она полезла на рожон три года назад, не так ли?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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