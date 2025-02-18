Мнение: «Злой город», «монгольский» актёр Юл Бриннер и полимер-кольчуга

1. Критики, даже весьма придирчивые в плане исторического кино, массово хвалят новый российский фильм «Злой город» про оборону Козельска от монголов в 1238 году. Типичные недостатки такого рода картин – кривые деревянные постройки, грязная одежда, выставление русских варварами, отсутствие крестов на храмах и игнорирование роли Православия, вольное обращение с историческими фактами – в этом фильме, судя по отзывам, отсутствуют.

Цитирую, например, фрагмент обзора Александра Скоробогатова (ссылка):



Несколько замечаний насчет фильма и вокруг него:

А. Русские — народ-воин. К нам это относится больше, чем к любому другому народу. Во-первых, потому что в силу географического положения нам приходилось воевать всю свою историю. Во-вторых, потому что в абсолютном большинстве случаев наше дело в войнах было правое — мы защищали свою землю и свою веру.

Б. Имея такую героическую историю, мы крайне мало ее знаем. Потому что мало себя рекламировали в культуре, постоянно ведясь при этом на рекламу чужих, причем часто вымышленных подвигов. Какой-нибудь полулегендарный король Артур у нас известен куда больше князя Михаила Воротынского. Огромное количество побед и подвигов, благодаря которым мы до сих пор существуем как народ, попросту забыты. И такого рода фильмы важны тем, что хоть немного восстанавливают историческую справедливость.

В. Фильм хорош правильным расставлением акцентов — и любовью к русскому человеку, который и вчера и сегодня тот же, и четкой установкой, что враг — это враг, который пришел убивать и который должен быть уничтожен любым способом…

Лично я, однако, фильм посмотреть так и не собрался. Оборона Козельска закончилась плохо, а я мрачных финалов не люблю: грустными событиями и реальная жизнь достаточно насыщена. Надеюсь, следующий исторический фильм снимут про какую-нибудь нашу победу или, ещё лучше, про какое-нибудь воодушевляющее строительство. Вот, например, список крупных российских проектов на Руксперте (ссылка). Господа сценаристы, обратите внимание — большие стройки были у нас и при Рюрике, и даже ещё до него.

2. Историк-алкоголик пишет, что выдвижение русского актёра Юрия Борисова на американскую премию Оскар не является чем-то уникальным для нас (ссылка):



У нас уже был свой лысый русский актёр, номинированный и даже получивший Оскар – Юл Бриннер. Он же Юлий Борисович Бриннер.

Его биография – это срез целого пласта русской истории.

Семья Бриннеров появляется в России в тот период, когда империя была европейской Америкой – страной, куда массово ехали за счастьем из Германии, Австро-Венгрии, Франции, Швеции и Швейцарии: не только работать гувернерами, приказчиками, управляющими, инженерами, но и просто заниматься крестьянским трудом.

Дед Юлия швейцарец Юлиус (Жюль) Бринер перебрался на русский «Дикий Запад» – самый край фронтира империи – Дальний Восток, где создал успешный торговый и строительный бизнес, перепрыгнув через несколько ступеней социальной лестницы, сам он был сыном бедного швейцарского прядильщика.

Семья Бринеров была одной из богатейших во Владивостоке и лишилась всего после того, как в 1922 Дальневосточная республика окончательно перешла под контроль большевиков.

В эмиграции Юлий Бринер выбирает эстрадную карьеру, но, чтобы выделяться среди огромного количества русских певцов, выдумывает цыганские корни. Так вживается в роль, что в 1978 году даже участвует во Всемирном цыганском конгрессе и входит в руководство созданного Международного союза цыган.

Правда в Голливуде, где он переименовался в Юла Бриннера, вынужден ещё и придумать монголоидное происхождение, ссылаясь на ничем не подтвержденные бурятские корни, тем самым старался облегчить получение ролей – тогда в Голливуде был явный дефицит актёров с восточной внешностью. Этот обман, кстати, и сделал Бриннеру карьеру – он получил роль в бродвейской постановке «Король и я», где играл короля Сиама, постановку перенесли на экран, за роль в фильме «Король и я» Бриннер и получил Оскар.

В этом часть большой трагедии России XX века. Если до революции к нам ехали из Европы, чтобы делать карьеру, крестились в православие, русифицировали имена и фамилии. После революции скрыть русское происхождение, придумать себе какое-нибудь экзотичное – часто необходимость для карьеры.

Мне нравится термин «европейская Америка». Действительно, читая про дореволюционную Россию, я постоянно наталкиваюсь на яркие истории частного успеха: в Петербург приезжает талантливый немец или способный паренёк из глухой русской деревни, открывает небольшую лавку или мастерскую, усердно работает, и через 20-30 лет обнаруживает себя во главе солидного предприятия, собирает медали на международных выставках и официально поставляет свою продукцию к Императорскому двору.

3. Технологии прошлых веков продолжают вдохновлять современных изобретателей. В США создали полимер, основанный на принципе кольчужной брони (ссылка):

Учёные Северо-Западного университета создали первый двумерный механически сцепленный материал с рекордной плотностью механических связей — 100 трлн на квадратный сантиметр. Достижение стало возможным благодаря новому масштабируемому методу полимеризации. Благодаря своей прочности и гибкости наноматериал, напоминающий кольчугу, может использоваться для создания легкой брони и баллистических тканей. Добавление всего 2,5% этого полимера в Ultem, который по свойствам похож на кевлар, делает его значительно прочнее.

Я всё жду, когда учёные создадут металл, который не ржавеет от русских зим, или краску, которая цепко держится на обычном металле. Надоело перекрашивать автомобиль — я бы предпочёл, чтобы его покрытие сохраняло товарный вид хотя бы 10-15 лет.

Кстати, коллеги, изобрели ли уже телефон, который не ломается, если его уронить? Я считаю себя довольно аккуратным человеком, но изредка мне всё равно приходится менять на упавшем телефоне потрескавшееся стекло. В новостях часто пишут что-то вроде «Хоновей выпустил ударопрочный телефон, с которым можно нырять на глубину в 20 метров», но я здорово подозреваю, что всё это — рекламные трюки, и что падение на асфальт с высоты полутора метров станет шоком для любого необрезиненного устройства.