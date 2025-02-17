Рупор кремлевской пропаганды: Предложения по террористической войне против РФ

Предложения по террористической войне против РФ

Американское издание The Grayzone, которое вызывает бешеную ненависть в англо-американском разведсообществе – вплоть до детских пакостей в духе редактирования статьи об этом СМИ в Википедии, опубликовало (https://thegrayzone.com/2025/02/15/secret-nsc-plans-ukraine-resist/) утечки о рабочей группе из США и Соединенного королевства, которая разработала предложения по террористической войне против РФ через украинских прокси. Ее цель – продлить опосредованную войну без развертывания сил НАТО на Украине или нападения альянса на РФ.

Группа была сформирована сразу после начала СВО на базе Сент-Эндрюсского университета (СЭУ) в Шотландии. В нее вошли:

▪️Эндрю Орр – директор Института военной истории в Университете штата Канзас

▪️Марсель Плихта – научный сотрудник исследовательского центра CGLG (Centre for Global Law and Governance) в СЭУ, восемь месяцев работал аналитиком Разведуправления минобороны США

▪️Закари Калленборн – научный сотрудник вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies)

▪️Эш Росситер – ветеран разведслужбы британской Армии

▪️Марк ДеВор – руководитель рабочей группы, старший преподаватель СЭУ, научный сотрудник центра стратегических исследований британских ВМС RNSSC (Royal Navy Strategic Studies Centre)

Группа подготовила предложения в первые недели СВО и через ДеВора передавала рекомендации в Совет национальной безопасности (СНБ) США – директору отдела по вопросам России полковнику Армии США Тимоти Райту. Уже в VII.2022 Райт переходит из СНБ в британскую Армию, где до сих пор служит замначальника по исследовательским и экспериментальным работам в Управлении перспективных разработок (Army Futures).

Некоторые предложения рабочей группы СЭУ:

▪️применение программируемых взрывных устройств, включая самодельные, для атак на гражданские объекты в РФ. В частности, предлагалось минировать железнодорожные пути, пассажирские поезда, системы электроснабжения и другие объекты. В рекомендациях, например, детально излагалось, как лучше всего подрывать тепловозы. Авторы призывали использовать опыт противников НАТО в Афганистане и Ираке

▪️проведение психологических кампаний по распространению видеозаписей и фальшивых историй о якобы неизбирательных ударах ВС РФ, мнимых потерях среди украинского гражданского населения, натуралистичных и жестоких кадров с убитыми и пленными российскими военнослужащими, а также призывов к выступлениям против СВО. Рабочая группа рекомендовала использовать в таких операциях подходы Исламского государства*

▪️организация кибератак якобы «украинских и международных хакеров-добровольцев» для прикрытия военных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры РФ

▪️наращивание поставок БЛА на Украину. В частности, рекомендовалось скрытно передавать Киеву беспилотники турецкого производства, чтобы «сохранить нейтральную позицию» Анкары, а также использовать турецких операторов для их пилотирования. Кроме того, рабочая группа еще в начале СВО предложила применять FPV-дроны в качестве ударных БЛА. В качестве одного из преимуществ таких беспилотников называлось их широкое присутствие в открытой продаже, что затрудняет установление реального поставщика

▪️боевая подготовка диаспоры уроженцев Украины в странах НАТО. Рабочая группа отдавала приоритет обучению работе с западными переносными зенитными, а также противотанковыми ракетными комплексами. Предполагалось, что службы военной разведки стран альянса будут отбирать молодых украинцев (предпочтительно – прошедших срочную службу на Украине) через посольства и консульства Украины на Западе или там, где есть военные базы стран НАТО

▪️привлечение летчиков-наемников из стран НАТО для управления истребителями F-16, которые еще тогда предлагалось поставить Киеву. Рабочая группа рекомендовала давать действующим военным летчикам отпуск для участия в конфликте, а также привлекать экс-летчиков F-16 из гражданской авиации, также предоставляя им отпуск

Четыре первых рекомендации выполнены, пятая – частично, шестая – вероятно, в настоящее время выполняется.

Материалы к утечке о рабочей группе СЭУ (https://t.me/thehegemonist/3832)



Полковник Армии США Тимоти Райт – директор отдела по вопросам России в американском Совете национальной безопасности c VIII.2021 по VII.2022;



Марк ДеВор – руководитель рабочей группы, старший преподаватель СЭУ, научный сотрудник центра стратегических исследований британских ВМС RNSSC (Royal Navy Strategic Studies Centre)



Закари Калленборн

* террористическая организация

https://t.me/thehegemonist – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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