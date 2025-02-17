Мнение «аналитика»: О «юридически обязывающих» соглашениях… Что c ними не так?

Замаячила перспектива переговоров с #США по Украине — и снова в политический лексикон вернулась эта конструкция. «Юридически обязывающее соглашение». Мол, на иное #Россия никогда не пойдёт, ибо знает уже, что её непременно «кинут» со всеми устными договорённостями и клятвами джентльменов. Мол, даже просто договор на бумаге — мало. Только «юридически обязывающий»!

Угу. Ага. Щаз-з-з!

Намедни была одна дата, которая многое напомнила.

15 февраля исполнилось 36 лет со дня вывода советский войск из Афганистана. Бойцы, честно исполнившие «интернациональный долг», уходили тоже с честью. Стройными колоннами, под красными знамёнами, со словами благодарности от простыхафганцев. А за спинами у них оставалось дееспособное государство, построенные больницы и школы, а также вполне крепкая #армия.

Немногие помнят, что этому предшествовали переговоры в Женеве и торжественно подписанные 14 апреля 1988 года Женевские соглашения. Сразу четыре документа:

– двустороннее соглашение между Пакистаном и Афганистаном о принципах отношений между странами, где был закреплён принцип невмешательства во внутренние дела друг друга;

– декларация гарантов этого соглашения, подписанная #США и #СССР;

– двустороннее соглашение Пакистана и Афганистана о добровольном возвращении афганских беженцев;

– соглашение об урегулировании ситуации в Афганистане, подписанное Пакистаном и Афганистаном.

К последнему и прилагался график вывода советских войск, подписанный Михаилом Горбачёвым и Эдуардом Шеварднадзе.

Что было дальше?

Когда советские солдаты начали уходить из Афганистана и стало понятно, что этот процесс необратим, выкормленные Пакистаном и США афганские моджахеды заявили, что не принимали участие в женевских переговорах, не являются стороной этих соглашений и не обязаны соблюдать их условия. А пакистанский президент Зия-уль-Хак уже в июне 1988 года заявил, что Женевские соглашения — это «не что иное, как фиговый листок», и тоже отказался их выполнять. А гарант соглашений #США… развели руками и сказали, что ничего не могут поделать со своим союзником, ведь Пакистан — это суверенное государство, и его отношения с соседями — это его внутреннее дело, вмешиваться в которое ну никак нельзя. «Юридически обязывающие» соглашения не велят. Более того, потом Штаты ещё и увеличили военную помощь своим верным моджахедам. Но при этом требовали от Москвы… соблюдать график вывода войск, ведь это часть «юридически обязывающих» соглашений.

В итоге в Афганистане с новой силой вспыхнула гражданская война. А Михаил Горбачев… откровенно сдал страну, за которую проливали кровь тысячи советских солдат. Уже не до того ему было.

Таков результат заключения «юридически обязывающих» соглашений с Америкой. Как в том анекдоте про невесту и сорочку: всё равно вы***т… К договорам это также относится.

Вывод-то из этого прост. «Юридически обязывающими» могут быть лишь те соглашения, где у каждой из сторон достанет сил и средств устроить второй стороне договора такие неприятности, которые кратно перевесят все её выгоды от нарушения обязательств. И в частности это означает, что у страны должна быть сильная экономика, способная содержать и обеспечивать сильную армию, а также сильное руководство, способное этими инструментами грамотно распорядиться.

Всё это есть у России?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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