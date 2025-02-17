Рупор кремлевской пропаганды: Билет на поминки Навального
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Как заработать на поминках.
Билет на поминки Навального обойдется в 50 евро.
Заработок на Навальном в церкви Кайзера Вильгельма. Звучит как офигенная бизнес-идея.
С другой стороны, с довольствия в USAID сняли, надо как-то крутиться.В борьбе за демократию в России, конечно же.
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Источник: Colonel Cassad
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