Рупор кремлевской пропаганды: У трансгендеров заберут рекорды и медали

Министерство образования США в рамках исполнения приказа Трампа рекомендовало спортивным и образовательным учреждениям США не только прекратить допуск трансгендеров в женские соревнования, но и отозвать награды и рекорды полученные мужчинами трансгендерами в женских соревнованиях. Упор теперь будет делать на то, чтобы биологические мужчины соревновались с мужчинами, а биологические женщины соответственно с женщинами. Те, кто себе что-то отрезал или наращивал – должны идти лесом.

Интересно, как там МОК поживает? Еще не переобулись? А так яростно держали нос поветру и ломали мировой спорт через колено…

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Источник: Colonel Cassad

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