Граждане, которые спят меньше 6 часов в день, получат дополнительный выходной

Россияне, которые спят меньше 6 часов в день, вскоре смогут получить дополнительный выходной – соответствующие поправки в законодательство готовят в министерстве труда и социальной защиты.

Такие граждане будут работать меньше, но эффективнее – тем самым они помогут экономике, считают эксперты.

Чтобы получить дополнительный выходной, потребуется составить точное расписание недели и поставить электронную подпись на Госуслугах. Заявки будут выборочно проверять – некоторым недосыпающим придётся сходить к сомнологу.

– Сейчас существуют анализы и процедуры, которые позволяют более-менее точно установить, сколько в среднем спит человек, – пояснил источник в министерстве. – Любые граничные значения будут трактоваться в пользу гражданина.

Дополнительный выходной планируется выдавать сроком на месяц, после чего потребуется подать новую заявку. Общее число дополнительных выходных ограничено 12 днями в год.

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