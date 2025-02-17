 

В Майями еврей открыл огонь по евреям, приняв их за палестинцев, двое раненых

17.02.2025, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Майями арестован 27-летний Мордехай Брафман, который нанес огнестрельные ранения двум мужчинам, которых он принял за палестинцев. Он выпустил по машине, где они находились, 17 пуль. Пострадавшие получили ранения, но выжили.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как Брафман резко развернулся, встал перед машиной своих жертв и открыл огонь из полуавтоматического пистолета. “Я увидел двух палестинцев, открыл огонь и убил обоих”, – заявил он на первом допросе.

Отец и сын, по которым был открыт огонь, также оказались евреями, причем отец носит кипу. В больнице сын опубликовал пост: “Мы с папой пережили покушение на антисемитской почве. Смерть арабам!” После того, как выяснилось, что стрелок еврей, пост был удален.

Брафману предъявлено обвинение в двух покушениях на убийство. На данном этапе следователи не сообщают, квалифицируется ли нападение как преступление на почве ненависти. Однако представители мусульманских организаций требуют квалифицировать его действия именно так, ведь он намеревался убить палестинцев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Редкое письмо Джорджа Вашингтона, написанное в период войны за независимость, выставлено на продажу

17.02 / Власти РФ обновили список террористических организаций – в нем есть Гозман, но нет ХАМАСа

17.02 / Британец станет первым астронавтом с инвалидностью, участвующим в космической миссии

17.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1090-й день войны

17.02 / Великобритания готова направить в Украину войска, если будет достигнут мир

17.02 / Арестован заместитель губернатора Ростовской области Рачаловский

17.02 / В ЮАР убит первый имам – открытый гей

17.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 83 из 147 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 90 украинских БПЛА

17.02 / Переговоры по Украине между США и Россией пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

17.02 / Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Брюссель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика