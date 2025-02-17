Великобритания готова направить в Украину войска, если будет достигнут мир

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что в случае достижения соглашения, которое положит конец российско-украинской войне, Великобритания будет готова направить в Украину войска. Он стал первым европейским политиком, выступившим с подобным заявлением.

Стармер признал: в случае возобновления российской агрессии британские солдаты могут понести потери. Однако он заявил: речь идет о принципиальном вопросе, наиболее важном для нынешнего поколения и экзистенциально важном для Европы.

В статье, опубликованной в Daily Mail, премьер сообщил, что Великобритания готова оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере трех миллиардов фунтов. “Нельзя допустить, чтобы прекращение войны стало временной паузой перед возобновлением путинского нападения”, – заявил он.

Статья опубликована в преддверии саммита в Париже, на котором лидеры европейских стран намерены выработать общую позицию по украинскому вопросу в условиях, когда президент США Дональд Трамп готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным судьбу Украины без участия самой Украины.