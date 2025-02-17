 

Великобритания готова направить в Украину войска, если будет достигнут мир

17.02.2025, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что в случае достижения соглашения, которое положит конец российско-украинской войне, Великобритания будет готова направить в Украину войска. Он стал первым европейским политиком, выступившим с подобным заявлением.

Стармер признал: в случае возобновления российской агрессии британские солдаты могут понести потери. Однако он заявил: речь идет о принципиальном вопросе, наиболее важном для нынешнего поколения и экзистенциально важном для Европы.

В статье, опубликованной в Daily Mail, премьер сообщил, что Великобритания готова оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере трех миллиардов фунтов. “Нельзя допустить, чтобы прекращение войны стало временной паузой перед возобновлением путинского нападения”, – заявил он.

Статья опубликована в преддверии саммита в Париже, на котором лидеры европейских стран намерены выработать общую позицию по украинскому вопросу в условиях, когда президент США Дональд Трамп готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным судьбу Украины без участия самой Украины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Арестован заместитель губернатора Ростовской области Рачаловский

17.02 / В ЮАР убит первый имам – открытый гей

17.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 83 из 147 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 90 украинских БПЛА

17.02 / Переговоры по Украине между США и Россией пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

17.02 / Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Брюссель

17.02 / Трамп прокомментировал свой ультиматум ХАМАСу. “Я сказал – Биби, делай, что хочешь”

16.02 / Сидней – в ходе обыска у медбрата, угрожавшего убить израильтянина, найден морфин

16.02 / В России отмечают первую годовщину гибели Алексея Навального

16.02 / МВД Австрии – смертоносное нападение в Филлахе совершил активист “Исламского государства”

16.02 / В Гонконге детеныши панды-близнецы впервые появились перед публикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика