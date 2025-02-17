 

Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Путина и Трампа пройдут в Эр-Рияде

17.02.2025, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трамп сообщил, что уже достаточно скоро встретится с Путиным в Саудовской Аравии.

На этой неделе там уже пройдут переговоры делегаций России и США. ЕС и Украину уведомят уже по факту переговоров. Прямые переговоры России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля.Это будут первые предметные переговоры между Россией и США с начала СВО. Чуть ранее глава Госдепа после переговоров с Лавровым сообщило, что необходимо решить вопрос восстановления нормальной работы дипломатических представительств США и России, которые были фактически парализованными взаимными высылками дипломатов.

Между тем в Европе продолжается истерика. Хабек в Германии заявил, что действия Трампа являются атакой на западные ценности. Хабеку впрочем как и Шольцу недолго осталось. Выборы в Германии уже в ближайшую неделю.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / “Зима в Москве”: продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных

17.02 / Ученые нашли способ победить феномен «десертного желудка»

17.02 / Собака Фёдора Конюхова завершила одиночное путешествие по Северному Ледовитому океану

17.02 / В России создадут национальный реестр запрещённых иностранных слов

17.02 / Эстонская Milrem Robotics представила беспилотную боевую машину HAVOC

17.02 / Мнение «аналитика»: О пути Зеленского в Каноссу… Пора каяться и платить?

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Время для перевооружения

17.02 / “Видел победителей и покруче”: Миронов высказался о номинировании Борисова на “Оскар”

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Единственное место Германии – на скамье подсудимых

16.02 / Мнение: Мощь нашего БРИКС растёт, россияне предпочитают азиатское и где русское кабадди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика